Yürüyemeyen yarı felçli hasta yürüyerek evine gitti

62 yaşındaki Hasan Mert, 2019 yılında trafik kazası geçirdi. Trafik kazası sonrası kolu kırılan Hasan Mert’in alçıya alınan kolunda enfeksiyon oluştu. Bu enfeksiyon ilk olarak omuriliğine daha sonra beline sıçradı. Enfeksiyon sonrası yürüyemeyen Hasan Mert başvurduğu bir hastanede ameliyat oldu.

Fizyoterapi ile her geçen daha da iyiye giden Hasan Mert artık yürüyor.

Aradan 6 ay geçmesinin ardından kendinde tam olarak iyileşme hissedemeyen Mert, Medicana International Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cengizhan Doğan’a gitmesi sonucu şifayı buldu. İlk olarak ameliyata alınan Hasan Mert’e akabinde tamamlayıcı tıp tedavileri olan akupunktur, ozon tedavisi uygulandı. Fizyoterapi ile her geçen daha da iyiye giden Hasan Mert artık yürüyor.

Fizyoterapi ile her geçen daha da iyiye giden Hasan Mert artık yürüyor.



"Alternatif tedaviler uyguladık"

Tedavi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Cengizhan Doğan, "Hastamızı ilk gördüğümüzde hem kollarında hem de bacaklarında güçsüzlük vardı. Oturma dengesi yoktu, oturamıyordu. Bacaklarda hiç hareketi yoktu. 1 buçuk sene önce bir kaza sonrası kolunda kırık olmuştu. Kolu enfeksiyon kapmıştı. Gittiği hastanelerde düzelmeyince daha sonra enfeksiyonun hem boyun kısmında hem de bel kısmında olduğu saptandı. Boynundan ameliyat olmuştu. Kollarında kısmen olan güç kaybı geri gelmişti. Bacaklarının güçsüzlüğü devam ediyordu. Biz hastayı gördüğümüzde hastanın oturma dengesi yok. Tamamen başkasının yardımına bağımlı ağrısı olan bir hastamızdı. Biz bu hastamızı yatırdık. Günde 2 seans hem gündüz hem sabah olmak üzere tedavileri devam ederken kendisine alternatif tedaviler de uyguladık. Hastamıza ozon tedavisi, akupunktur tedavisi yaptık. Böylece hastamız kimseye ihtiyacı olmadan kendi işlemini yapan bir duruma getirdik. Hastamızın yaşadığı süreç pandemi sürecindeydi. Pandemiden dolayı tedavisinde gecikmeler olabilirdi. Biz erken müdahale ettik. Biz müdahale etmeseydik hastamız muhtemelen yürüyemez halde olabilirdi. Hastamızın tedaviyi çok istedi. Biz de kendisine gerekli tedaviyi uyguladık ve olumlu sonuç elde ettik" dedi.

REKLAM

"Burada bir sürü tedavi uygulandı"

Artık yürüyebildiğini söyleyen Hasan Mert ise, "2019’da trafik kazası geçirdim. İlk olarak kolum alçıya alındı. Sonra başka bir hastaneye gittim. Orası ise pandemiden dolayı bir şey yapamadı. Altı - yedi ay yattım, artık çaresiz kaldım. Tavsiyeler üzerine hocamla buluştuk. Hocam evime geldi. ’Ben bunu ayağa kaldırırım’ dedi. O sırada oturma yoktu. Kalçalarımdaki kemikler birbirine batıyordu. ’Ben bunu iyileştireceğim’ dedi. Sonra geldik buraya yattık. Diğer hastanelere nazaran bana burada bir sürü tedavi uygulandı. En son beş - altı ay kadar yattım. Hem de bunaldım. ’Eve taburcu edin’ dedim. Evime terapistim de geldi. Eve gittiğim günden itibaren bende bazı şeyler değişmeye başladı. Halen daha terapi alıyorum. Terapiden sonra şükürler olsun bir şeyim kalmadı. Şu anda gezebiliyorum" diye konuştu.