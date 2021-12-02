Hayat Zerzevan Kalesinde 1600 yıllık flüt ve bronz anahtarlı yüzük bulundu
KÜLTÜR SANAT

Zerzevan Kalesi’nde 1600 yıllık flüt ve bronz anahtarlı yüzük bulundu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki kazılarda 1600 yıllık flüt ve bronz anahtarlı yüzük bulundu. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, bulunan flütün askeri yerleşim yeri olan kalede yaşayanların sanat ve müziğe ilgilerinin olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Zerzevan Kalesi’nde 1600 yıllık flüt ve bronz anahtarlı yüzük bulundu
Kalede bulunan tarihi eserler

Çınar ilçesi Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Zerzevan Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Mithras Tapınağı'na sahip, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son askeri garnizonu olan tarihi kale, toplam 60 bin metrekare üzerinde yer alıyor. 12- 5 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan tarihi kalenin 1800 yıllık girişi de gün yüzüne çıkarıldı.

DHA

"KALEDE YAŞAYANLARIN SANATA İLGİSİNİ GÖSTERİYOR"

Kazı çalışmalarına yeniden başlanan kalenin Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, 2014'te başladıkları kazı çalışmalarında çok önemli yapılar ve eserler ortaya çıkarttıklarını söyledi.

Son yapılan kazı çalışmalarında 1600 yıllık olduğu tespit edilen flüt ile özel anahtarlı yüzüğün de ortaya çıkarıldığını anlatan Coçkun, küçükbaş hayvan kemiğine yuvarlak delikler açılarak kullanılan flütün, kalede yaşayanların sanat ve müzikle ilgilerinin olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

DHA

Bulunan eserlerin koruma altına alındığını dile getiren Coşkun, "Yüzeyinde biri kırık, 6 adet delik görülen flüt, milattan sonra 4 ile 5. yüzyıla tarihlendirilmektedir, yani 1600 yıllık. Anahtarlı yüzük de kilit içerisine giren dil ve gövde kısmı, el ile tutulan yüzük kısmına geçirilmiştir. Dişli ucun bulunduğu gövde yüzük üzerine hareketli olarak eklenmiştir. Dairesel formlu halkası açık uçlu olup birer kuş başı ile son bulmaktadır. Çok özel olan eşyaların konulduğu sandığı açmak için kullanılan anahtarlı yüzük de milattan sonra 4 ile 5'inci yüzyıla tarihlendirilmektedir. Söz konusu eserler kazılarda çok nadir ele geçmekte ve bölgede ilk defa karşımıza çıkmaktadır. Kaleye gelen ziyaretçi sayısı da her geçen gün artıyor" dedi.

DHA

"YIL SONUNA KADAR ÖNEMLİ BİR AŞAMA KATETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"


Zerzevan Kalesi'nin Roma İmparatorluğu'nun askeri yerleşimi ve dünyanın en iyi korunmuş garnizonlarından birisi olduğunu kaydeden Coşkun, şunları söyledi:

  • "2014 yılında ilk defa kazı çalışmalarına başlamıştık ve 2021 sezonunda ara verdik. Mart ayı itibarıyla kazı çalışmalarına tekrar başladık ve aralık sonuna kadar bu çalışmalar kesintisiz olarak devam edecek. Zaten Zerzevan Kalesi, 12 ay boyunca devam eden bir kazı çalışması ve önemli bir proje. Biz ilk 2014 yılında başladık ama kısa sürede birçok sonuca ulaştık. Aslında buradaki çalışmalar hem bölgenin tarihinin aydınlatılması açısından hem de bölgenin turizmi açısından çok önemli. Birçok yapıda çalışıldı, askerlerin ve sivillerin kaldığı konutlar, yer altı geçitleri, su kanalları, sarnıçlar ve en önemli yapılardan birisi Mithras Tapınağı, yani Mitraem ortaya çıkarıldı. Ve 2017 yılında başlayan Mitras Tapınağı'ndaki kazılar, devam edecek. Yer altı kilisesi, büyük kilise, güney kulesi, surlar, surlardaki ana giriş bölümünü ortaya çıkarmıştık. Sur hattında da bir çalışma yürüteceğiz. Surlara bakıldığı zaman 8- 9 metreye kadar korunduğunu görüyoruz. Ve Zerzevan Kalesi'ndeki yer üstü şehrinde 4 ile 8 metre arasında dolgu var. Aslında büyük bir yer altı şehri de var. Bu yılın yeni çalışmalarından birisi yönetim merkezi olacak. Zerzevan Kalesi'nin yüksek noktasında yer alan ve kentin yönetildiği ve yöneticilerinin yer aldığı büyük bir kompleks yapıda çalışmaları başlatacağız ilk defa. Yılın sonuna kadar bu kazılarda önemli bir aşama kat etmeyi düşünüyoruz. Hatta yapının büyük bir kısmını açmayı planlıyoruz."

Yedi günde 5 bin misafir ağırlayan Zerzevan Kalesi'nde hedef 1 milyon ziyaretçi
FOTOĞRAF 17
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesi yakınlarındaki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve kazı yürütülen Zerzevan Kalesi, Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim yeri olarak biliniyor. 8’nci sezon kazı çalışmalarının başladığı kalede, pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla 7 günlük sürede 5 bin ziyaretçi ağırlandığı belirtildi.
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Yaklaşık 60 dönüm arazi üzerinde 12-15 metre yüksekliğinde ve bin 200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınak, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan Zerzevan Kalesi’nde yürütülen kazıyla bulunan yeni bulgular tarihe ışık tutuyor.
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Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, 8 ‘nci sezonda kazı alanının yönetim merkezi olduğunu ifade ederken, yıl sonuna kadar ziyaretçi ağırlama hedeflerinin 1 milyon olduğunu kaydetti.
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Zerzevan Kalesi Romanın askeri yerleşimi, sınır garnizonu ve kazı çalışmalarına ilk defa 2014 yılında başladıklarını söyleyen Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, 7 sezonu bitirdiklerini ve şu an 8’nci sezonda olduklarını aktardı.
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Doç. Dr. Coşkun, “Tabi ki çalışmalar hızla devam ediyor. Birçok yeni alan ortaya çıkarıldı kazı çalışmalarıyla birlikte. Surları, ana giriş kapısı, askerlerin ve sivillerin kaldığı yerler. Su kanalları, sarnıçlar, yer altı kilisesi, yer altı gizli geçitleri ortaya çıkarıldı.
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Ama en önemli bulgulardan birisi 2017 yılında Mithras tapınağının ortaya çıkartılmasıydı. Ve Mithras tapınağı ortaya çıkartıldıktan sonra biz çevresinde kazı çalışmasını yürütmeye devam ettik. Bu sezon, 2021 yılında da tapınakla bağlantılı alanda kazı çalışmaları yürüteceğiz.
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Tabi ocak ve şubat ayında biz iki aylık bir ara verdik kazı çalışmalarına, mart ayında tekrar başladık. Bu iki aylık arada da kazı ekibi, kazı evinde yani kampta çalışmalar yürüttü. Aslında buradaki çalışmalar hiçbir zaman durmuyor. Arazi çalışmalarına 1 Mart itibariyle tekrar başladık.
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2021 çalışma sezonunda da, Zerzevan Kalesinin ana giriş kapısında, bununla birlikte Mithras tapınağıyla bağlantılı yapılarda, villalarda, askerlerin ve sivillerin kaldığı konutlarda, sarnıçlarda kazı çalışmalarını yürüteceğiz. Ama bu yıl yeni bir yer çalışma programına dahil edildi.
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Bu da yönetim merkezi. Yani Zerzevan Kalesini yönetenlerin kaldığı ana kalbi olduğunu söylediğimiz merkezde, büyük bir yapı kompleksinde kazı çalışması başlatacağız. Ve bu çalışmalar Aralık sonuna kadar devam edecek” dedi.
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Alanın çok büyük olduğunu, şu ana kadar sadece yüzde 1’inin kazılmış bir alandan bahsettiklerini kaydeden Doç. Dr. Coşkun, “Yüzde 99’u halen toprak altında. Biz kazı çalışmalarına 25 kişiyle başladık ve bu yıl içinde 75 kişiyi bulacak.
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Zerzevan Kalesi, bölgenin tarihini aydınlattığı gibi, bölgenin turizmi açısından da çok önemli. 2019 yılında, pandemi öncesinde 420 bin kişi burayı ziyaret etti. Bunların 70 bine yakını yabancıydı.
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2020 yılında, salgına rağmen, 170 bin kişi Zerzevan Kalesini ziyaret etti ki, pandemi döneminde önemli bir rakam. Ve yine, 2021 yılında ocak ve şubat ayında ilk iki ayda 25 bine yakın ziyaretçi Zerzevan Kalesine geldi.
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Ve Normalleşmenin 1 Martta başlamasıyla birlikte, 7 günde 5 bin ziyaretçi Zerzevan Kalesini ziyaret etti. Kazılar devam ederken, aynı zamanda Zerzevan Kalesi rahatlıkla ziyaret edilebilir durumda.
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Tur programlarına eklendi tekrar. Hem yurt içinde, hem de yurt dışında birçok tur programında şu an Zerzevan Kalesi var. Biz, yıl sonuna kadar 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Eğer pandemi ortadan kalkarsa hedefimizi tutturacağız” şeklinde konuştu.
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Şehir dışından ailesiyle Zerzevan Kalesine gelen ziyaretçilerden Rukiye Doğan, yasakların kalkmasıyla kaleye geldiklerini, çok güzel bir yer olduğunu dünyanın her yerinden insanları Zerzevan’a davet ettiğini ifade etti.
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Yedi günde 5 bin misafir ağırlayan Zerzevan Kalesi'nde hedef 1 milyon ziyaretçi
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Diyarbakır'daki tarihi Zerzevan Kalesi'nin 8'nci sezon kazı çalışmaları başlarken, kaleyi 7 günde 5 bin ziyaretçi ağırladı. Yıl sonu ziyaretçi hedefinin 1 milyon olduğu belirtildi.
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