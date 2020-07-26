Zor günlerde dijital açılım

Pandemi döneminde en çok etkilenen kültür sanat dünyası oldu. Bir anlamda nefes aldığımız bir dünyaydı orası. Ancak iptal olan sergiler, etkinliklerle birlikte ilk sessizliğe bürünen adres oldu. Bu süreçte gerek topluma moral vermek gerekse kültür sanat dünyasını canlı tutmak için çabalayan pek çok kurum ellerinden geleni yaptılar. Bunlardan birisi de Albaraka Türk Bankası’ydı. Bilindiği gibi Albaraka Türk Bankası uzun zamandır geleneksel sanatları ayakta tutmak için emek veren kurumların başında. Son bir yıldır ise yayıncılık dünyasında da özellikle İslam İktisadı alanında çıkardığı kitaplarla sesini duyuruyor. Taksim’de açılan Albaraka Sanat Merkezi’nin yanında kültür sanat etkinliklerinin temelini oluşturan Üsküdar’daki Albaraka Sanat Galerisi ve Sanat Akademisi’nde faaliyetlerini sürdürüyor. 2016 yılından bu yana Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin bünyesindeki galeri ve kültür merkezi okulların tatil edilmesiyle durgun bir döneme girdi. Albakara Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ ile pandemi sürecinde kültür sanat alanındaki faaliyetlerinde nasıl bir yol izlediklerini neler yaptıklarını konuştuk.

Hasan Altundağ

Pandemi sürecine girerken Albaraka Sanat Galerisi’ndeki etkinlik takviminde 4 serginin yer aldığını dile getiren Altundağ, “Buna ilaveten Albaraka Sanat Akademisi’nde 2020 Bahar dönemi eğitimleri devam eden 150 sanat talebesinin titizlikle hazırlandığı bir akademi sergisi de vardı. Bahsettiğimiz etkinlikler içerisinde heyecanla beklenen şüphesiz 5. Uluslararası Albaraka Hat Yarışması Sergisi’ydi. Malum süreçten dolayı tüm etkinliklerimizi ertelemek durumunda kaldık fakat sanat akademimizde uzaktan eğitimin imkânlarını araştırıp sergilerimiz için de dijital çözümlere yöneldik. Bu çerçevede hat sanatlarına ilişkin ilk dijital sergiyi de yapmış olduk” diyor ve sanata pandemi sürecinin nasıl bir kapı araladığına da işaret etmiş oluyor.

REKLAM

Fotoğraf: Arşiv

DİJİTAL ÇÖZÜME BAŞVURDUK

Altundağ birçok kuruluş gibi pandemiyle gelen yeni hayat şartlarına nasıl ayak uydurabileceklerini, dezeventajı nasıl avantaja çevirebileceklerini öncelikle değerlendirdiklerini ve bu süreçte Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Albaraka hem bankacılık alanında hem de sosyal sorumluluk projelerinde dijitalleşmenin ve yaratıcı çözümlerin öncüsü olan bir kuruluş. Kültür sanat faaliyetlerimiz için de bir süredir üzerinde çalıştığımız dijital çözümleri bu süreçte değerlendirme fırsatı bulduk.”

Fotoğraf: Arşiv

Hoca talebe ilişkisiyle asırlardır devam eden geleneksel sanat eğitiminin Albaraka Sanat Akademisi’nde de devam ettiğini ancak bu süreçten olumsuz etkilendiğini belirten Altundağ, hüsn-i hat, tezhip, ebru, minyatür ve çini sanatlarına yönelik desteğin mecburen uzaktan eğitime dönüştürüldüğünü dile getiriyor ve gelişmeleri şöyle aktarıyor: “Her sınıfımız online uygulamalar üzerinden kurdukları gruplar ve konferans görüşmeler ile sanat adına verimli bir süreç içinde oldular. Dijital mecra üzerinden yapılan paylaşımlarla talebeler başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler. Ayrıca hem Albaraka Sanat Akademisi bünyesinde eğitim gören talebelerimize hem de İslam sanatlarına ilgi gösteren sanatseverlere yönelik Youtube kanalımızda bir dizi Canlı Yayın Sanat Söyleşileri gerçekleştirdik. Sanatçıların ve sanatseverlerin merak ettiği, öğrenmek istediği ve zaman zaman tartışmalı sayılan konuları gündeme taşımak istedik. Bu yayınlar beklentilerimizin üzerinde bir ilgiyle karşılandı ve bizleri daha fazlası için teşvik etti.”

REKLAM

HAT YARIŞMASI İNSTAGRAM’A TAŞINDI

Albaraka’nın 2005’ten bu yana düzenlediği ve son olarak beşincisi gerçekleşen Uluslararası Albaraka Hat Yarışması’nda dereceye giren eserlerin ise tezhiplenerek pandemi öncesi Albaraka Hat Koleksiyonu’nda yöreni aldığını hatırlatan Altundağ, “Pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldığımız yarışma sergisine, özgün içeriklerle yeni bir form kazandırdık. Albaraka Sanat’ın resmi Instagram hesabında Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan toplamda 70’in üzerinde içeriği Instagram Hikâye özelliği ile sanatseverlerin ilgisine sunduk. Hat sanatının 5 farklı dalında, kıymetli jürimizin yüzlerce eser arasından itinayla seçtiği eserleri takipçilerimizle buluşturmak bizim için de heyecan vericiydi. Bu sergi vesilesiyle Avustralya, Malezya, İngiltere ve Güney Afrika gibi farklı coğrafyalarda bulunan takipçilerimizden birçok mesaj aldık. Hat sanatının ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğini artırmak amacıyla yaptıklarımızın karşılık bulmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye anlatıyor. Altundağ, bu vesileyle bir de sanatseverlere müjde veriyor : “Albaraka Hat Koleksiyonu’nu dijital ortama taşıyoruz. Bankamız 25 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de ve dünyada hat sanatına gönül vermiş sanatçıların eserlerini titizlikle seçerek geniş bir hat koleksiyonu oluşturdu. Her yıl ilgiyle beklenen Albaraka Takvimleri’nde, yurt içi ve yurt dışındaki onlarca şehirde sergilenen bu eserlere Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık iştirak şirketimizin web sitesinden çok yakında erişilebilecek. Böylelikle hem Uluslararası Albaraka Hat Yarışmalarında ödül alan eserleri görme fırsatımız olacak hem de hat sanatının son yıllardaki kronolojik seyrini izlemek mümkün olacak.”

REKLAM

Fotoğraf: Arşiv

Bankamızın zengin bir hat koleksiyonu oldu

Kültür sanata destek veren banka ve şirketler arasında yer alan Albaraka Türk Yatırım Bankası’nın bu alanda geçmişten bugüne neler yaptığını ise Albaraka Türk Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ şöyle anlatıyor: Bu sanatlara ilgimizin 90’lı yıllarda hüsn-i hat eserlerinden oluşan Albaraka Takvimi ile başladığını söyleyebiliriz. Hat sanatının en seçkin eserlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu takvimler müşterilerimiz ve yakın çevremizde büyük bir ilgiye mazhar olmuştu. Bugün Anadolu’nun en ücra köy camilerinden organize sanayi bölgelerine, evlerden ofislere birçok yerde Albaraka Takvimleri’ne rastlayabilirsiniz. İlk dönemde özel siparişlerle yazdırılan eserleri Uluslararası Albaraka Hat Yarışmaları takip etti ve zaman içinde bankamız bünyesinde zengin bir Hat Koleksiyonu oluştu. Hüsn-i hatta gösterdiğimiz bu yakın ilgi ve destek sürdürülebilir bir boyut kazandı. Bu aşamada sanata verdiğimiz desteği kurumsal bir çatı altında daha da ileriye taşıma düşüncesi doğdu. Hüsn-i hat sanatının başı çektiği İslam sanatlarının tüm dallarına yönelik uzun soluklu bir çalışma olan Albaraka Sanat Akademisi böylelikle hayata geçmiş oldu. Akademiye ücretsiz olarak kabul edilen talebeler uzun yıllar sürecek bir sanat eğitimi ile tanışarak geleneği geleceğe taşıyorlar.”

25 ÜLKEDEN YÜZLERCE SANATÇI

Düzenledikleri hat yarışmalarının sonuncusunda dünyada yüzlerce sanatçıya ulaştıklarını belirten Altundağ, “Geçen 15 yılda yarışmalarımıza dünyanın yaklaşık 25 ülkesinden yüzlerce sanatçı katıldı. Yarışmalarda ödül alan sanatçıların bugün hat sanatının öncü isimleri olduğuna şahit oluyoruz. O günlerde talebe olanlar bugün hoca olarak birçok talebe yetiştiriyorlar. Bu elbette tarifi mümkün olmayan bir mutluluk bizim için “ diyor ve şöyle devam ediyor: “Albaraka Sanat Akademisi’ndeki sanat eğitimlerinin geleneksel anlayışla, yani hoca talebe ilişkisi ile sürdürüldüğünü belirtmiştim. Bu da sabırla ve azimle geçen uzun yıllar anlamına geliyor. 2016 yılından itibaren Akademi bünyesinde eğitimlerine devam eden talebelerimizin de artık eserler vermeye başladıklarını söyleyebiliriz. Bu eserleri hem kendi galerimizde hem de farklı sanat etkinliklerinde görmek mümkün. “

Sanatın tarihi mimarisi ve felsefesine dair kitaplar

Albaraka Türk Yayıncılık alanında da yapılan çalışmaları ise Hasan Altundağ şöyle anlatıyor: “Türkiye’de kültür yayıncılığında son yıllarda önemli bir boşluk gördük. Ağırlıklı olarak yoğunlaştığımız alanlara yönelik çok az sayıda eser verildiğini fark ettik ve ihtiyaca cevap verecek bir girişimde bulunduk. Banka ve benzeri kuruluşların daha ziyade prestij eserler olarak yayımladıkları kitaplar çok değerli. Nitekim, Albaraka’dan çıkan Turgut Cansever’in Mimar Sinan, Ümit Meriç’in Seyyahların Aynasında Şehirlerin Sultanı İstanbul ve Lütfi Şeyban’ın Endülüs kitapları bu alana ilişkin önemli çalışmalardandır. Hâlihazırda Kudüs üzerine bir kitap projemiz bulunuyor ve yakında okuyucular ile buluşacak. Bu prestij eserlerin yanı sıra Albaraka Yayınları’nın müstakil bir yayınevi olarak faaliyete başlamasıyla okurların internetten ya da kitapçılardan daha rahat erişebilecekleri okuma kitabı formatında ve nitelikli baskılarla hazırlanmış sanat içerikli kitaplara öncelik vermeyi düşünüyoruz. Bu alanda ilgi çekeceğine inandığımız sanatçı biyografileri yer alacak. Sanat Felsefesi ve Sanat Tarihi’ne ilişkin bir dizi eser de tezgâhta. Oleg Grabar, Wendy Shaw gibi isimlerin kitaplarının tercümesinin yanı sıra özel içeriklerle hazırlanmış telif eserlerimizin çalışmaları sürüyor. “

Üsküdar sanatın ve sanatçıların merkezi