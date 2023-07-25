Hepatit A aşısı, Hepatit A virüsüne karşı bağışıklık sağlayan bir aşıdır. Hepatit A virüsü, karaciğeri etkileyen bir virüstür. Virüs, enfekte bir kişinin dışkısıyla kirlenmiş yiyecek veya su tüketilerek veya enfekte bir kişi ile yakın temas yoluyla bulaşır. Hepatit A, genellikle hafif bir hastalıktır, ancak bazı durumlarda ciddi karaciğer hasarına ve hatta ölüme neden olabilir.