Hepatit A nedir belirtileri tedavisi bulaşma yolları neler?
Hepatit A aşısı, Hepatit A virüsüne karşı bağışıklık sağlayan bir aşıdır. Hepatit A virüsü, karaciğeri etkileyen bir virüstür. Virüs, enfekte bir kişinin dışkısıyla kirlenmiş yiyecek veya su tüketilerek veya enfekte bir kişi ile yakın temas yoluyla bulaşır. Hepatit A, genellikle hafif bir hastalıktır, ancak bazı durumlarda ciddi karaciğer hasarına ve hatta ölüme neden olabilir.
Hepatit A aşısı kaç doz olarak kullanılır?
Hepatit A aşısı, iki doz halinde uygulanır. İlk doz, aşılamadan sonra yaklaşık iki hafta içinde koruma sağlar. İkinci doz, ilk dozdan yaklaşık altı ay sonra uygulanır ve tam koruma sağlar.
Hepatit A aşısı, 12 aydan büyük tüm kişilere önerilmektedir. Hepatit A aşısı, özellikle aşağıdaki kişiler için önemlidir:
- Enfekte bir kişi ile yakın temas halinde olanlar
- Karaciğer hastalığı olan kişiler
- Diyabeti olan kişiler
- AIDS olan kişiler
- Ilımlı veya şiddetli immün yetmezliği olan kişiler
- Seyahat edenler
- HIV ile yaşayan kişiler
- Hepatit B veya C olan kişiler
- Evsiz kişiler
- Uyuşturucu kullanan kişiler
- Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonu olan kişiler
- Kronik böbrek hastalığı olan kişiler
- Kronik karaciğer hastalığı olan kişiler
- Kan transfüzyonu veya organ nakli olan kişiler
- Hepatit A virüsüne maruz kaldığından şüphelenilen kişiler
Hepatit A belirtileri neler?
Hepatit A virüs enfeksiyonları erişkinlerde çoğunlukla belirti verirken, 6 yaşından küçük çocuklarda genellikle hafif seyreder. İleri yaşlarda hastalığın ciddiyeti giderek artar. Genellikle bulgular virüsle temas ettikten sonra 15-50 gün (ortalama 28 gün) sonra ortaya çıkar. Belirtiler:
- Halsizlik, yorgunluk
- İştah kaybı
- Bulantı-kusma, mide rahatsızlığı
- İshal
- Karın ağrısı
- Kilo kaybı
- Ateş
- Gözlerde ve ciltte sararma
- Koyu renkli (çay rengi) idrar
- Çamur gibi veya beyazımsı dışkı
Hepatit A korunma yolları neler?
Hepatit A enfeksiyonunun esas bulaş yolu göz önüne alındığında virüsün yiyecek, su ve çevreye bulaşmasının önlenmesi en önemli kontrol yöntemidir.
Genel temizlik kurallarına uyulmalı,
Eller su ve sabunla yıkanılmalı,
Gıda sektöründe çalışan kişilerin kontrol edilmeli,
Temiz olduğundan ve iyice piştiğinden emin olunan yiyecekler tüketilmeli,
Bölgede kuyu suyu ya da depo suyu kullanılıyorsa, klor kullanma talimatına uygun şekilde mutlaka sular klorlanmalı,
Zorunlu hallerde su en az 10 dakika kaynatılarak kullanılmalı,
Çöplerin, ağzı kapalı çöp kutularında toplanmalı ve çöp poşetlerinin ağzı kapatılarak bırakılmalıdır.
Hepatit A aşısı kime, ne zaman yapılır?
Hepatit A hastalığından korunmanın bir diğer yöntemi de aşılanmadır.
Ülkemizde 2012 yılı sonunda çocukluk dönemi aşı takvimine girmiş olup 1 Mart 2011 ve daha sonra doğan çocuklara 18 ve 24 ay sonunda olmak üzere 2 doz şeklinde uygulanmaktadır.