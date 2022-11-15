İBB burs sonuçları açıklandı mı?

İBB burs sonuçları için geri sayım başladı. Lisans, önlisans eğitimi alanlar, devlet okullarında veya özel üniversitelerde tam burslu okuyanlar, İBB Üniversite burslarından yararlanabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine destek amacıyla verilecek olan İBB bursu başvuruları 26 Eylül’de başlamış, 16 Ekim'de sona ermişti. Burs kazanıp kazanmadığını sorgulayan öğrenciler "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2022-2023 İBB burs sonucu sorgulama ekranı...

İBB üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl burs başvuru sonuçları Kasım ayında erişime açılmıştı. Bu sene de İBB burs başvuru sonuçlarının Kasım ayının üçüncü haftası erişime açılması bekleniyor.

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İBB üniversite burs sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylar İBB burs sonuçlarını, gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İBB bursu ne kadar, kaç lira?

İBB bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek sağlayacakları duyurdu.

İBB burs ödemeleri ne zaman başlayacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs ücretini toplam 4500 TL olarak belirledi. Burs sonuçlarının açıklanmasıyla burs almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler üç parça şeklinde yatırılacak. Burs ödeme tarihleri, sonuçların açıklanması ile belli olacak. İBB burs ödemesinin ilk aralık ayında olması bekleniyor.

İBB bursu hangi aylarda yatıyor?

İBB burs ödemesini üç taksit halinde yapıyor. Bursların hesaba yatırılmaya başlamasıyla birlikte öğrencilerin cep telefonlarına bilgilendirme için SMS gönderiliyor. İlk taksit ödemeleri aralık ayında yapıldı. 2.taksit ödemelerinin şubat-mart aylarında, 3. taksidi ise nisan-mayıs aylarında yatırılması bekleniyor.

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İBB burs başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.