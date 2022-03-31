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Özgün Oruç açma duası nedir, nasıl okunur? Oruç açma duasının Arapça ve Türkçesi
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Oruç açma duası nedir, nasıl okunur? Oruç açma duasının Arapça ve Türkçesi

Ramazan ayına günler kala müslümanların en çok merak ettiği ve sorduğu sorulardan biri iftar duası. Huzurun, bereketin , muhabbetin ve kardeşliğin pekiştiği, yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu anladığımız Ramazan ayında tutulan oruçlar açılmadan önce hangi dualar okunur? Oruç açma duası nedir, nasıl okunur? İftar duasının Arapça ve Türkçesi okunu sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İftar duası nedir, nasıl okunur? Oruç açma duasının Arapça ve Türkçesi
​Oruç açma duası nedir, nasıl okunur? Oruç açma duasının Arapça ve Türkçesi

Ramazan ayına günler kala müslümanların en çok merak ettiği ve sorduğu sorulardan biri iftar duası. Huzurun, bereketin , muhabbetin ve kardeşliğin pekiştiği, yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu anladığımız Ramazan ayında tutulan oruçlar açılmadan önce hangi dualar okunur? Oruç açma duası nedir, nasıl okunur? İftar duasının Arapça ve Türkçesi okunu sizlerle...

İftar duası

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İftar duası
İftar duası

İftar duasının anlamı

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

Yemek duası

"Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ. El-Hamdü lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin"

Yemek duasın
Yemek duasın

Yemek duasının anlamı

“Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. ” (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16) "Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun” derse geçmiş günahları affolunur" dedi.”(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16

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