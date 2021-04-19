İftar Saat Kaçta? 19 Nisan 2021 İl İl İftar Vakti

İllere göre değine iftar saatlerini alt başlıklardan kapsamlı şekilde öğrenebilirsiniz.
Ankara 2021 İftar Vakitleri
2021 Ankara iftar saatleri şu şekildedir:
• 13 Nisan 2021’de Ramazanın ilk gününe girilmesiyle birlikte, Ankara’da ilk iftar saat 19:34’te yapılacaktır.
• 12 Mayıs 2021 tarihinde, Ramazanın son günü yaşanacak ve Ankara’da 2021 Ramazanı kapsamında son iftar saat 20:03’te yapılacak.
İzmir 2021 İftar Vakitleri
2021 İzmir iftar saatleri şöyledir:
• Ramazan ayında il gün olarak yaşanacak 13 Nisan 2021’de İzmir’de saat 19:55’de ilk iftar yapılacak.
• Ramazanın son günü olan 12 Mayıs 2021’de İzmir’de bulunanlar saat 20:22’de son kez iftar yapacaklar.
İstanbul 2021 İftar Vakitleri
2021 İstanbul iftar saatleri şunlardır:
• 13 Nisan 2021’de Ramazanın ilk günü İstanbul için başlayacak ve İstanbul’da saat 19:50’de Ramazanın ilk iftarı yapılacaktır.
• 12 Mayıs 2021 tarihli Ramazanın son günü içinde ise İstanbul’da saat 20:21’de son iftar yapılacaktır.
Sakarya 2021 İftar Vakitleri
2021 Sakarya iftar saatleri:
• 13 Nisan 2021’de Ramazanın ilk gününde Sakarya’da saat 19:44’de iftar yapılacaktır.
• 12 Mayıs 2021 tarihinde Sakarya’da Ramazanın son günü olacak Sakarya’da saat 20:14’de iftar yapılacaktır.
2021 Adana İftar Vakitleri
2021 Adana iftar saatleri şu şekildedir:
• 2021 yılı içinde 13 Nisan’da Adana’da saat 19:20’de ilk iftar yapılacaktır.
• Ramazanın son günü olan 12 Mayıs’ta Adana’da saat 19:45’te son iftar yapılacaktır.
Trabzon 2021 İftar Vakitleri
2021 Trabzon iftar saatleri:
• İl il iftar vakti saatleri ele alındığında, 13 Nisan tarihinde Ramazanın ilk gününü giriş yapılaması ile birlikte Trabzon’da ilk iftar saat 19:07’de yapılacaktır.
• 12 Mayıs 2021 tarihli Ramazanın son günde, Trabzon’da son kez saat 19:38’de iftar yapılacaktır.
2021 Samsun İftar Vakitleri
2021 Samsun iftar saatleri:
• 2021 Ramazanının ilk günü 13 Nisan’da Samsun’da saat 19:21’de ilk iftar yapılacaktır.
• Ramazanın son günü 12 Mayıs’ta Samsun’da saat 19:52’de son iftar yapılacaktır.
2021 Diyarbakır İftar Vakitleri
2021 Diyarbakır iftar saatleri şu şekilde sıralanır:
• Ramazanın ilk günü olan 13 Nisan 2021’de Diyarbakır’da iftar saat 19:50’de yapılacak.
• Ramazanın son günü içine girilmesiyle, 12 Mayıs 2021’de, Diyarbakır’da son iftar saat 18:28’de yapılacaktır.
2021 Eskişehir İftar Vakitleri
2021 Eskişehir iftar saatleri:
• Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 tarihinde Eskişehir’de ilk iftar saat 19:42’de yapılacaktır.
• Ramazanın son günü 12 Mayıs 2021’de saat 20:11’de Eskişehir’de 2021 Ramazanının son iftarı yapılacaktır.
Türkiye’de En Erken İftar Yapacak İl Hangisidir?
Türkiye’de en erken oruç açacak il, Hakkari olarak bilinir. Hakkari 13 Nisan 2021 tarihli Ramazanın ilk günde saat 18:47’de iftar saatine girmiş olacaktır. 12 Mayıs 2021 tarihli Ramazanın son günde ise Hakkari’de saat 19:14’de iftar yapılacaktır.
Türkiye’de En Geç İftar Yapacak İl Hangisidir?
Türkiye’de en geç oruç açan il, Edirne olarak açıklanmıştır. Ramazanın ilk günü 13 Nisan tarihinde Edirne’de saat 20:00’da iftar yapılacaktır. İl il iftar vakti saatleri ele alındığında, Ramazanın son günü 12 Mayıs 2021’de ise Edirne’de saat 20:32’de iftar yapılacaktır.