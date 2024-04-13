"İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav yerleri belli oldu mu? Bursluluk sınavı ne zaman?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diğer taraftan adayların gözü Bursluluk Sınavı giriş belgesi için Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamada. Milli Eğitim Bakanlığı bu sene sınavla ilgili önemli bir karar aldı. Sınav geçtiğimiz senelerde Eylül ayında gerçekleştirilmişti. Bu sene ise okullar kapanmadan ve yaz tatili başlamadan yapılmasına karar verdi. Sınav sonuçları yine belirlenen takvim doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığın resmi sayfası üzerinden açıklanacak. Peki İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav yerleri belli oldu mu? Bursluluk sınavı ne zaman?
2024 İOKBS Bursluluk Sınavı giriş belgesi alma ekranı adaylar tarafından sorgulanıyor. Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek.
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden
yayımlanacak.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı bu sene 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, 21 Nisan 2024 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.
Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu.
Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için sınavın 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılmasına karar verildi.
Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.
Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.