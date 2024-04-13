"İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav yerleri belli oldu mu? Bursluluk sınavı ne zaman?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diğer taraftan adayların gözü Bursluluk Sınavı giriş belgesi için Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamada. Milli Eğitim Bakanlığı bu sene sınavla ilgili önemli bir karar aldı. Sınav geçtiğimiz senelerde Eylül ayında gerçekleştirilmişti. Bu sene ise okullar kapanmadan ve yaz tatili başlamadan yapılmasına karar verdi. Sınav sonuçları yine belirlenen takvim doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığın resmi sayfası üzerinden açıklanacak. Peki İOKBS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav yerleri belli oldu mu? Bursluluk sınavı ne zaman?