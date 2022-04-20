Özgün İsmail Ok kimdir, kaç yaşında? AK Partiye katılan İsmail Okun kariyeri
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İsmail Ok kimdir, kaç yaşında? AK Parti'ye katılan İsmail Ok'un kariyeri

Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı. Ok, 2020 yılının şubat ayında İYİ Parti'den istifa etmişti. İsmail Ok'un AK Parti'ye katılmasının arıdından hayatına ilişkin ayrıntılar merak kazandı. Peki, İsmail Ok kimdir, kaç yaşında? İsmail Ok nerelidir? İşte İsmail Ok'un biyografisi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Ok kimdir? İYİ Partiden istifa ederek AK Partiye geçen İsmail Okun hayatı, kariyeri
İsmail Ok

İsmail Ok geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'den istifa etmişti. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili olarak TBMM'ye giren İsmail Ok istifanın ardından bağımsız Balıkesir Milletvekili olarak hizmet vermekteydi. İsmail Ok 20 Nisan 2022'de AK Parti'ye geçti.

İSMAİL OK AK PARTİ'YE GEÇTİ

AK Parti Grup Toplantısı'nda söz alan Ok, kısa bir konuşma yaptı.

  • Türkiye'nin kurulan oyunları bozduğunu, dostlarına güven veren bir ülke olduğunu belirten Ok, "İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim" ifadelerini kullandı.
  • Ok'un AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

İSMAİL OK KİMDİR?

1964 yılında Balıkesir Kepsut'ta doğdu. Anne adı Fatma, baba adı Eyyup'tür.

Eğitimci; İlk ve orta eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra yine Balıkesir'de Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya - Fizik Bölümünde eğitim gördü. 21 yıl boyunca Türkiye'nin birçok köy, ilçe ve ilinde öğretmenlik yaptı.1995-1999 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2003 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği görevlerinde bulundu. Türk Ocakları ve Aydınlar Ocağı Balıkesir Şubeleri üyesidir. Üyeliğinin sürdüğü Türkiye Kamu Çalışanları Vakıf'ında, yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.2009 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Balıkesir Belediye Başkanı seçildi ve 5 yıl Balıkesir halkına hizmet etti.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Milletvekili olarak TBMM'ye girdi; yine aynı yılın Kasım ayında yapılan seçimlerde 26. Dönem Milletvekili olarak tekrar seçildi. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.Şu an 27. Dönem Balıkesir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İngilizce bilen Ok, evli ve iki çocuk babasıdır.

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı
GÜNDEM
Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı
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