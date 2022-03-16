İstanbul Hava Durumu Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: Kar tekrar geliyor!

Meteoroloji 14 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Günlerdir kar etkisi altında olan İstanbul için Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. İşte il il hava durumu raporu...

İSTANBUL'DA KAR TEKRAR MI YAĞACAK?

Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın bölge genelinde etkili olacağı da değerlendiriliyor.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Mart Perşembe günü saat 06.00'da genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart'tan itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

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MARMARA'DA YER YER YOĞUN KAR

AA'da yer alan son dakika haberine göre yağışların, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edilirken, gelecek hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı öngörülüyor

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 4-8 DERECE ALTINDA

Rüzgarın, batı kesimlerde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi, hava sıcaklığının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında olması bekleniyor.