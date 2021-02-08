İstanbul’a kar ne zaman yağacak: Meteoroloji: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul’a kar müjdesi geldi. İşte İstanbul'a karon yağacağı gün ve önümüzdeki 7 günlük İstanbul hava durumu.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Megakent İstanbul’un 14-15 Şubat tarihlerinde kar yağışının etkisi altında kalacağını duyurdu. Hava sıcaklıkları ise Perşembe günü gece saatlerinden itibaren 10 dereceye yakın düşecek.

Yapılan tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki Perşembe gecesinden itibaren 10 derece birden düşecek. Megakentte kar yağışı ise Cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak.

Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini arttıracak.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması ile vatandaşları bugün beklenen fırtınaya karşı da uyardı. Yapılan açıklamada, "Marmara Deniz’inde rüzgarın; bugün öğle saatlerinden sonra, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın; Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Önümüzdeki 7 günde beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı:

"Salı Parçalı bulutlu 11-17 derece

Çarşamba yağmurlu 10-17 derece

Perşembe bulutlu 9-18 derece

Cuma yağmurlu 8-9 derece

Cumartesi bulutlu 3-5 derece

Pazar kar yağışlı 1-3 derece

Pazartesi kar yağışlı 1-3 derece".

KAR NASIL OLUŞUR?

Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Bu olay çok çabuk meydana geldiği için su tanecikleri yağmura dönüşmeden kar haline gelmiştir. Kar taneleri yapılan araştırmalara göre altıgendir. Fakat küçük olduklarından çıplak gözle şekilsiz gözükürler. Ve bunların hiçbiri birbirine benzemez. Ve gökyüzünden yere doğru inerken hiçbiri birbirine değmez. Toprak ve atmosferin ısı aynı olursa yere düşen kar taneleri erimez. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre yeryüzüne inen yağış çeşitlerinin sekizde birinin kar yağışı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yere düşen kar taneleri toprağın üzerine kaplar ve toprağın donmasını engeller. Kar tanesi oluşurken sıcaklığa ve neme göre şekil alır. Kar yazın oluşacak nem ve kuraklığı önler. Ayrıca toprağa düşen kar taneleri azot bakterileri yardımıyla eriyerek azot tuzu haline gelerek toprağı da besler. Buna karşın kar taneleri yağış çeşidine ve yağış türüne göre; uzun ince kalem veya şapkalı sütun gibi isimler alır.



