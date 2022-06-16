Sular ne zaman gelecek? 16 Haziran 2022 İSKİ arıza sorgulama!

İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri her gün güncel olarak paylaşmaya devam ediyor. Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı 16 Haziran 2022 Perşembe günü su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İSKİ) yapılan açıklamada 2 ilçenin bazı noktalarında kesinti yapılacağı belirtildi. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri?

SULAR NE ZAMAN GELECEK? (İSKİ 16 HAZİRAN ARIZA)

İSKİ'nin sitesinde, "LÜTFEN DİKKAT! Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir. Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır" ifadeleri yer aldı.

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16 HAZİRAN 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Deliklikaya Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.06.2022 08:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜMRANİYE

Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah,Esenşehir Mah,Esenkent Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 16.06.2022 09:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.