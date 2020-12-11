İZÜ, Uluslararası İslam Dünyası Konferansı'na ev sahipliği yapacak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA), kurumsal ortakları Hamad Bin Khalifa Üniversitesi İslami Araştırmalar Merkezi ile birlikte 12- 18 Aralık tarihlerinde uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacak.

Bu yılki Konferans, Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri olan yönetişim ve siyasi otorite meselesine odaklanacak. Ancak COVID-19'un yeni gerçekliği ve belirsizliği nedeniyle bu konferans sanal bir platformda gerçekleşecek ve konuşmacılar dünyanın farklı zaman dilimlerinde yaşadıkları izin, günde sadece iki oturum olacak.

Konferansın açılış konuşmalarını İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ve Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Emadeldin Shahin yapacaklar.

Programın ilerleyen oturumlarında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, İyi Yönetişim ve Çok Taraflılığın zorlukları hakkında görüşlerini sunacakken; Malezya Eski Başbakan Yardımcısı Anwar İbrahim, Müslüman Dünyası izin Uyanma projesinin ilkelerini aktaracak. Konferansa ayrıca, UCLA Hukuk Fakültesi'nden Prof. Khaled Abou El Fadl, Columbia Üniversitesi'nden Prof. Mahmood Mamdani, Birleşik Krallık'taki King's Koleji'nden Prof. Humeira Iqtidar ve Pennsylvania Üniversitesi'nden Prof. Anne Norton gibi önde gelen bilim insanları katılacak.

CIGA tarafından düzenlenen önceki üç İslam Dünyası Konferansı'nda yapılan çalışmaların üzerine inşa edilmesi planlanan konferansta bu sene; Demokrasinin Gereksinimleri, Tehlikeleri ve Beklentileri, Farklı Müslüman ülkelerde (Türkiye, İran, Malezya, Pakistan, Bangladeş, Mısır, Sudan, Tunus, Fas ve Filistin dahil) Siyasi Yönetişimin Örnek Olaylarının Analiz Edilmesi, İslam Dünyasının Canlanması, ve Siyasetin Zorunluluklarının incelenmesi gibi konular yer alacak.