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Ja Morant’ın son saniye basketi Pelicans’ı yıktı: Grizzlies deplasmanda 115-113 kazandı

NBA'de Memphis Grizzlies, Smoothie King Center'da karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı, cezasının ardından 235 gün sonra parkeye çıkan Ja Morant'in son saniye basketiyle 115-113'lük skorla mağlup etti. Ligde 5 maç sonra kazanan Memphis'te cezası nedeniyle 235 gün sonra parkeye çıkan Ja Morant, 34 sayı, 8 asist ve 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarı oldu. New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:31 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:31 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Memphis Grizzlies, deplasmanda karşı karşıya geldiği New Orleans Pelicans'ı, Ja Morant'in son saniye basketiyle 115-113'lük skorla mağlup etti.
Memphis Grizzlies, deplasmanda karşı karşıya geldiği New Orleans Pelicans'ı, Ja Morant'in son saniye basketiyle 115-113'lük skorla mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Memphis Grizzlies, deplasmanda karşı karşıya geldiği New Orleans Pelicans'ı, Ja Morant'in son saniye basketiyle 115-113'lük skorla mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı. Ligdeki 12. yenilgisini alan New Orleans'ta ise Brandon Ingram 34 sayı, 6 asist ve Jonas Valanciunas 22 sayı, 14 ribaundluk performans sergilese de galibiyete yetmedi. New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies maç özeti haberimizde.

NEW ORLEANS PELİCANS - MEMPHİS GRİZZLİES MAÇ ÖZETİ

SON SANİYEDE GALİBİYETİ GETİRDİ

Memphis Grizzlies, deplasmanda karşı karşıya geldiği New Orleans Pelicans'ı, Ja Morant'in son saniye basketiyle 115-113'lük skorla mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı. Ligde 5 maç sonra kazanan Memphis'te cezası nedeniyle 235 gün sonra parkeye çıkan Ja Morant, 34 sayı, 8 asist ve 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarı oldu.

Takımda ayrıca Jaren Jackson Jr. 24 sayı ve Desmond Bane da 21 sayıyla katkı verdi. Ligdeki 12. yenilgisini alan New Orleans'ta ise Brandon Ingram 34 sayı, 6 asist ve Jonas Valanciunas 22 sayı, 14 ribaundluk performans sergilese de galibiyete yetmedi.

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 132-119

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 109-104

Golden State Warriors-Boston Celtics: 132-126 (uzatmada)


All-star yıldızı James Harden tek başına Indiana Pacers’i yıktı: Clippers 151 sayı attı, üst üste 8. galibiyetini aldı
All-star yıldızı James Harden tek başına Indiana Pacers’i yıktı: Clippers 151 sayı attı, üst üste 8. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, deplasmanda Indiana Pacers'ı 151-127 yenerek üst üste 8. galibiyetini elde etti. Clippers, all-star yıldızı James Harden'ın 35 sayı, 9 asist, 3 ribauntluk performans sergilediği maçta Pacers'ı 24 sayı farkla mağlup etti. Clippers, all-star yıldızı James Harden'ın 35 sayı, 9 asist, 3 ribauntluk performans sergilediği maçta Pacers'ı 24 sayı farkla mağlup etti. Clippers'ta Kawhi Leonard 28 sayı, 2 ribaunt, Paul George 27 sayı, 4 asistle galibiyete katkı sağladı. Indiana Pacers - Los Angeles Clippers maç özetini izlemek ve NBA’de gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize bakabilirsiniz.


#Ja Morant
#Memphis Grizzlies
#New Orleans Pelicans
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