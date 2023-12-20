Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Memphis Grizzlies, deplasmanda karşı karşıya geldiği New Orleans Pelicans'ı, Ja Morant'in son saniye basketiyle 115-113'lük skorla mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı. Ligdeki 12. yenilgisini alan New Orleans'ta ise Brandon Ingram 34 sayı, 6 asist ve Jonas Valanciunas 22 sayı, 14 ribaundluk performans sergilese de galibiyete yetmedi. New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies maç özeti haberimizde.

NEW ORLEANS PELİCANS - MEMPHİS GRİZZLİES MAÇ ÖZETİ

SON SANİYEDE GALİBİYETİ GETİRDİ

Memphis Grizzlies, deplasmanda karşı karşıya geldiği New Orleans Pelicans'ı, Ja Morant'in son saniye basketiyle 115-113'lük skorla mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı. Ligde 5 maç sonra kazanan Memphis'te cezası nedeniyle 235 gün sonra parkeye çıkan Ja Morant, 34 sayı, 8 asist ve 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarı oldu.

Takımda ayrıca Jaren Jackson Jr. 24 sayı ve Desmond Bane da 21 sayıyla katkı verdi. Ligdeki 12. yenilgisini alan New Orleans'ta ise Brandon Ingram 34 sayı, 6 asist ve Jonas Valanciunas 22 sayı, 14 ribaundluk performans sergilese de galibiyete yetmedi.

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 132-119

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 109-104

Golden State Warriors-Boston Celtics: 132-126 (uzatmada)







