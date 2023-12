Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Memphis Grizzlies, deplasmanda karşı karşıya geldiği New Orleans Pelicans'ı, Ja Morant'in son saniye basketiyle 115-113'lük skorla mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı. Ligdeki 12. yenilgisini alan New Orleans'ta ise Brandon Ingram 34 sayı, 6 asist ve Jonas Valanciunas 22 sayı, 14 ribaundluk performans sergilese de galibiyete yetmedi. New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies maç özeti haberimizde.