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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı neden çalışmıyor?

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

11:05 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kabataş-Bağcılar Tramvay seferleri neden yapılmıyor?
Kabataş-Bağcılar Tramvay seferleri neden yapılmıyor?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı Haseki ve Fındıkzade duraklarına neden gelmiyor?

Bu arada, tramvayın Haseki ve Fındıkzade duraklarında hizmet verememesi nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Yolcular, Yusufpaşa ve Çapa duraklarında indikten sonra tramvay yolundan yürüyerek gitmek istedikleri yerlere ulaşmaya çalışıyor.


#Kabataş-Bağcılar Tramvayı
#Kabataş
#Bağcılar
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı neden çalışmıyor?