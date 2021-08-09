Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bu hafta yapılacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özellikle artan vaka sayılarının ardından bazı yasaklamalar olup olmayacağı merak konusu olurken Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara gözler çevrildi..

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ülkemizin bir çok bölgesinde meydana gelen yangınlardan dolayı 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine Toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.Söz konusu toplantı 9 Ağustos Pazartesi günü yapılabilir. Bu konuda net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Özellikle tatil dönüşü için plan yapacak olan veliler okulların başlayacağı tarihe odaklandı. Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılış tarihini yazılı açıklama ile duyurmuştu. Takvime göre Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. Yeni Milli Eğitim Bakanı Özer konuya dair yaptığı açıklamada okulların yeni dönemde yüz yüze açılacağı mesajını verdi.

REKLAM

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Koronavirüs salgınında son durum belli oldu. Yeniden yükseliş trendine giren ve 20 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısında günün raporu 20:00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 365 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,89, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 47,75 olarak kayda geçti.

REKLAM

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 42 milyon 140 bin 662'si birinci doz, 29 milyon 637 bin 537'si ikinci doz, 5 milyon 774 bin 462'si üçüncü doz olmak üzere 77 milyon 552 bin 661'e yükseldi.