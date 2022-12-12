Kabine Toplantısı gündeminde EYT, asgari ücret ve enflasyonla mücadele var

Kabine toplantısı sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamalarda olacak. EYT, asgari ücret zammı ve enflasyonla mücadele gibi konuların yanı sıra terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de toplantıda ele alınacak. Peki, bu hafta Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ?

15 günde 1 gerçekleştirilen kabine toplantısı, son olarak 28 Kasım tarihinde yapıldığı için bugün kabine toplantısı yapılacak.

Toplantının saat 15:30'da yapılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI'NIN KONUSU NE OLACAK?

Beştepe'deki toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor.

EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi vermesi de beklentiler arasında.

Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.