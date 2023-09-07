Kadir Suresi Türkçe Arapça Meali ve Tefsiri
Kadir Suresi okunuşu ve Türkçe meali haberimizde. İbadetlerin yapılacağı, duaların edileceği ve bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi idrak edilecek. Bu geceye özel sureler de bulunuyor. Kadir Suresi’ni merak edenler için okunuşunu ve Türkçe mealini hazırladık. İşte Kadir Suresi okunuşu ve Türkçe meali…
KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
- Bismillahirrahmânirrahîm.
- 1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
- 2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
- 3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
- 4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
- 5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr
KADİR SURESİ ANLAMI/MEALİ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
KADİR SURESİ KAÇ AYETTİR?
- Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
KADİR SURESİ NUZÜLÜ / NEREDE İNMİŞTİR
KADİR SURESİ TEFSİRİ
Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır.
Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça’da da bin sayısı büyük çoklukları anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır (Şevkânî, V, 555; İbn Âşûr, XXX, 459).