Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Futbolseverlerin şimdiden merakla beklediği zorlu mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?
KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2. hafta maçına sahne olacak Kasımpaşa Fenerbahçe mücadelesi 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'de oynanacak.
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ
Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun
KASIMPAŞA'NIN MUHTEMEL İLK 11'İ
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Petretta, Aytaç, Hajradinovic, Eyseric, Fall, Ben Ouanes, Bahuken