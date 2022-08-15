Özgün Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?
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Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Fenerbahçe, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, ligde Kadıköy’deki 3-3’lük şok Ümraniye beraberliğiyle başlamıştı. Fenerbahçe, bu akşam Kasımpaşa deplasmanında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Maçın ayrıntıları ve mıuhtemel 11 merak kazandı. Peki, Kaısmpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak? Maçın 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa- Fenerbahçe maçın saati, muhtemel 11ler... Süper Ligde 2. hafta maçları!
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı

Süper Lig'in 2. haftasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Futbolseverlerin şimdiden merakla beklediği zorlu mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 2. hafta maçına sahne olacak Kasımpaşa Fenerbahçe mücadelesi 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'de oynanacak.

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun

KASIMPAŞA'NIN MUHTEMEL İLK 11'İ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Petretta, Aytaç, Hajradinovic, Eyseric, Fall, Ben Ouanes, Bahuken




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