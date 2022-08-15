Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Fenerbahçe, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, ligde Kadıköy’deki 3-3’lük şok Ümraniye beraberliğiyle başlamıştı. Fenerbahçe, bu akşam Kasımpaşa deplasmanında ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Maçın ayrıntıları ve mıuhtemel 11 merak kazandı. Peki, Kaısmpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak? Maçın 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...

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