Özgün Kırklareli otobüs kazası Ölü veya yaralı var mı?
ÖZGÜN HABERLER

Kırklareli otobüs kazası: Ölü veya yaralı var mı?

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kırklareli Valisi Birol Ekici, kaza bölgesinde inceleme yaparak, kazaya ilişkin açıklamada bulundu. Meydana gelen kazada ölü veya yaralı var mı? sorusu merak ediliyor. Peki, Kırklareli'deki otobüs kazasında ölü veya yaralı vatandaş var mı? İşte yapılan son açıklamalar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırklareli Lüleburgazda otobüs devrildi: Ölü veya yaralı sayısı kaç?
Kırklareli otobüs kazası

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi. Nilüfer Turizm firmasına ait Kırklareli-İstanbul seferini yapan 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.

KIRKLARELİ'NDEKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLÜ VEYA YARALI SAYISI KAÇ?

Kırklareli'nde seyir halinde bulunan yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 yolcu ise yaralandı.

KIRKLARELİ'NDE OTOBÜS NEDEN DEVRİLDİ?

Kaza, Lüleburgaz gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edirne'den Bodrum'a seyir halindeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi.

KIRKLARELİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı. AA muhabirine açıklamada bulunan Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi.

Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: Altı kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: Altı kişi hayatını kaybetti
Kurban kesimi ne kadar?

Kurban kesimi ne kadar?

​Bayrama sayılı günler kala fiyatlar açıklandı.
Vizesiz gidilebilecek ülkeler

Vizesiz gidilebilecek ülkeler

​Liste güncellendi: Yeni yerler eklendi.
Financial Timesdan dikkat çeken analiz: Erdoğan vazgeçilmez bir müttefik

​MİT Sofi'nin halefini çizdi.

​Kamil Alavne'nin hikayesi Filistinlilerin destansı mücadelesinin özeti.

​Altı FETÖ firarisi saklandıkları evlerde yakalandı.

Takla atıp<br>işçilerin üzerine uçtu

Takla atıp
işçilerin üzerine uçtu

​Korkunç kazada iki kişi öldü beş kişi ağır yaralandı.

615 ev arandı: ​214 kişi hakkında gözaltı kararı var.

​Yüzde 30'u duyan zam yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.