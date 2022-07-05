Kırklareli otobüs kazası: Ölü veya yaralı var mı? Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kırklareli Valisi Birol Ekici, kaza bölgesinde inceleme yaparak, kazaya ilişkin açıklamada bulundu. Meydana gelen kazada ölü veya yaralı var mı? sorusu merak ediliyor. Peki, Kırklareli'deki otobüs kazasında ölü veya yaralı vatandaş var mı? İşte yapılan son açıklamalar...

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