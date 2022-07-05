Kırklareli otobüs kazası: Ölü veya yaralı var mı?

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi. Nilüfer Turizm firmasına ait Kırklareli-İstanbul seferini yapan 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi. Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.
KIRKLARELİ'NDEKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLÜ VEYA YARALI SAYISI KAÇ?
Kırklareli'nde seyir halinde bulunan yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 yolcu ise yaralandı.
KIRKLARELİ'NDE OTOBÜS NEDEN DEVRİLDİ?
Kaza, Lüleburgaz gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edirne'den Bodrum'a seyir halindeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi.
KIRKLARELİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı. AA muhabirine açıklamada bulunan Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi.
Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.