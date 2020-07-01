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DÜNYA

ABD koronavirüse karşı etkili olan Remdesivir stokunun tamamını satın aldı: Avrupa'nın ilaca erişimi kalmadı

Koronavirüs tedavisinde olumlu sonuç veren Remdesivir ilacının 3 aylık stoğu ABD tarafından satın alındı. Liverpool Üniversitesi’nden Andrew Hill, “Remdesivir stoklarının tamamını aldılar. Yani Avrupa’nın ilaca erişimi artık kalmadı” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Remdesivir ilacının koronavirüse karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştı.
Remdesivir ilacının koronavirüse karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştı.

Koronavirüs hastalarının tedavisinde olumlu sonuç veren Remdesivir ilacının gelecek üç aylık küresel stoku ABD tarafından satın alındı.

Avrupa ve İngiltere’deki sağlık yetkilileri, ABD’nin bu tutumunun tehlikeli olduğunu ifade ediyor.

Guardian gazetesine konuşan Liverpool Üniversitesi’nden Andrew Hill, “Remdesivir stoklarının tamamını aldılar. Yani Avrupa’nın ilaca erişimi artık kalmadı” dedi.

Beş gün önce Avrupa İlaç Kurumu, Remdesivir’in Kovid-19 tedavisinde kullanılmasını önermişti. Kurum ilk kez Kovid-19 tedavisi için bir ilacı öneriyordu.

Türkiye de Remdesivir’i koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanmayı düşünüyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada “Remdesivir önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç. Antiviral bir ilaç” demişti.

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