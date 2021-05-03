Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs ABDde birbirine komşu 3 eyalette Kovid-19 kısıtlamaları mayıs içinde tamamen kaldıracak
DÜNYA

ABD'de birbirine komşu 3 eyalette Kovid-19 kısıtlamaları mayıs içinde tamamen kaldıracak

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) geçen sene en çok etkilediği eyaletlerden New York (NY), New Jersey (NJ) ve Connecticut (CT) mayıs ortasında tamamen kısıtlamaları kaldıracağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
ABDde birbirine komşu 3 eyalette Kovid-19 kısıtlamaları mayıs içinde tamamen kaldıracak
Arşiv

Birbirine komşu 3 eyalet NY, NJ ve CT yönetimlerinin yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 yasaklarının kaldırılacağı, restoran, mağaza, tiyatro, müze, eğlence parkları ve spor salonları gibi mekanların tam kapasite çalışmasına izin verileceği belirtildi.

New York Valisi Andrew M. Cuomo, Manhattan ofisinde düzenlediği basın toplantısında, "Bugün New York eyaleti için bir kilometre taşı ve önemli bir geçiş anı." ifadesini kullandı.

Sosyal mesafe devam edecek


Cuomo, ekonomik faaliyetleri artırmaya yönelik çaba içerisinde olduklarını, New York şehir metrosunun da 17 Mayıs'tan itibaren 24 saat hizmete döneceğini bildirdi.

Vali, New York'taki işletmelerde, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkez'inin (CDC) gerekli gördüğü en az 2 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulamasına ise devam edileceğini kaydetti.

Abone Ol Google News
Dünya bayılan horozu istiyor

Dünya bayılan horozu istiyor

​'Denizli hariç her yerden ilgi gördük'
Yürekleri dağlayan kare

Yürekleri dağlayan kare

​11'inci kattan düşen dört yaşındaki Yusuf Eymen toprağa verildi.
Bakan Muştan Sözcü gazetesine tepki: Dün yalanladık bugün manşet yapmışlar

Burdur'da kaybolan otizmli Kerim Can sağ olarak bulundu.
Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

Kazayla 4 çocuğunu da vurdu

​Evinin çatısındaki yılanı öldürmek istemişti.

​Market genelgesi esnafı sevindirdi

Yarın hesaplara yatırılacak

Yarın hesaplara yatırılacak

Kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinde tarih belli oldu.

Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa önerisini açıkladı.
AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Gündem

AK Parti'den Bahçeli’nin yeni anayasa çağrısıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin yeni anayasa çalışmalarını tamamladığını ve 100 maddelik bir öneri hazırladıklarını duyurmuştu. Bahçeli'nin önerisiyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Sayın Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100. Yılında 100 maddelik yeni anayasa teklifini memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerimizde iyi bir atmosfer söz konusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizde şu anda iyi bir atmosfer söz konusu. Gümrük birliği gibi önemli konularda işbirliği adımlarının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı:
Spor

Demba Ba ayrılığın perde arakasını anlattı: "Oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi"

Geçtiğimiz günlerde Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen Demba Ba, ayrılık sürecine ilişkin konuştu. Ba, "Aykut Kocaman ile ofisinde görüşmüştük ve ona o zaman vücut dilini beğenmediğimi söylemiştim. O da benimkini beğenmediğini söyledi. Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım oruç tutarsam oynamayacağımı söylemişlerdi. Ardından kontratım feshedildi" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.