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Koronavirüs ABDli Senatör Grahamdan Vuhan çağrısı Virüsün merkezini inceleyin
DÜNYA

ABD'li Senatör Graham'dan Vuhan çağrısı: Virüsün merkezini inceleyin

ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki laboratuvarlarda inceleme başlatılması ve Çin’den bu konuda işbirliğine gitmesi talebinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki laboratuvar
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki laboratuvar

Ülke medyasına verdiği demeçte Graham, Çin’in ABD’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en az 53 bin kişiden ve işsiz 26 milyon kişiden sorumlu olduğunu belirterek, Çin eğer şimdiki tutumunu sergilemeye devam ederse, bu ülkeye yönelik yaptırımların uygulanması gerektiğini söyledi. Graham, Çin’de insanların inancı ya da dini nedeniyle cezaevlerine konulduğunu ve tarihte dünyayı bu kadar çok zarara uğratan başka bir ülke olmadığını savundu. Vuhan’daki laboratuvarların incelenmesi için Çin’in müfettişlerle işbirliğine gitmesi gerektiğini ifade eden Graham, Vuhan’daki yarasa, maymun ve egzotik hayvanların satıldığı pazarların kapatılmasının önemine işaret etti.

Lindsey Graham

ZARAR ÇOK BÜYÜK

  • Graham ayrıca Avrupa Birliği’nin Çin konusunda zayıf olduğunu ve hiçbir şey yapmadığını da kaydetti. Kendilerinin yapacak bazı şeyleri olduğunu kaydeden Graham, Çin davranışlarını değiştirene ve müfettişlerle işbirliği yapana kadar Çin’den seyahatlerin durdurulması, Çin’den ABD’deki üniversitelerde okumak için gelecek öğrencilere izin verilmemesi, Çinli yetkililerin ABD’ye gelmesinin yasaklanması ve Çinli şirketlerin ABD’de doğrudan yatırım yapmalarına izin verilmemesi gibi yaptırımlar uygulanabileceğini belirtti. Çin’in ABD ekonomisine verdiği zararın çok büyük olduğuna işaret eden Graham, Çin’in bunun bedelini ödemesi gerektiğini vurguladı. Dünya genelinde şimdiye dek 210 bine yakın insanın ölümüne yol açan koronavirüsün Çinliler tarafından Vuhan’daki Viroloji Enstitüsü’nde laboratuvar ortamında geliştirildiği ve virüsün buradan ‘kasten yahut kaza sonucu’ yayıldığı iddia ediliyor.

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