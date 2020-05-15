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Koronavirüs ABDnin Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası 5 askerde yeniden görüldü
DÜNYA

ABD'nin Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası: 5 askerde yeniden görüldü

Tedavi olup ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisine dönen 5 askerin yeniden yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
ABD'nin &quot;USS Theodore Roosevelt&quot; uçak gemisi.
ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi.

Konuyla ilgili donanmadan yapılan açıklamada, alınan tüm tedbirlere rağmen daha önce Kovid-19 testi pozitif çıkan 5 askerin tedavi olup gemiye döndükten sonra testlerinin yeniden pozitif çıktığı kaydedildi.

  • CNN televizyonuna konuşan Donanma Sözcülerinden Binbaşı Myers Vasquez, "Askerler, derhal gemiden indirildi ve tekrar izolasyona alındı. Yakın temasta oldukları kişiler tespit edilip gerekli tıbbi destek sağlandı" dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ise enfekte askerlerin hızlı bir şekilde tespit edilip gemiden alınmasının önemli olduğunu belirti.

Ne olmuştu?

Hoffman, "Gemiyi tekrar göreve çıkarmak için gerekli tüm adımları atacağız" ifadesini kullandı.

Roosevelt uçak gemisi, Kovid-19 vakalarının artması üzerine martta Guam Adası'nda demirlemiş ve karantinaya alınmıştı.

En son 4 bin 900 askerin görevli olduğu gemide vaka sayısı 1000'i aşmış ve gemi tamamen tahliye edilmişti.

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