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Koronavirüs Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kaybı artıyor
DÜNYA

Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kaybı artıyor

Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları ve can kaybı giderek artıyor. Koronavirüs nedeniyle

hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 176, Kuveyt'te 33, Umman'da 12'ye yükseldi, Filistin'de vaka sayısı arttı.

Haber Merkezi AA
Arap ülkelerinde vaka ve ölüm sayıları artıyor.
Arap ülkelerinde vaka ve ölüm sayıları artıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 176, Kuveyt'te 33, Umman'da 12'ye yükseldi, Filistin'de vaka sayısı arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abdelali düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle ülkede 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 176'ya çıktığını duyurdu.

1362 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 25 bin 459'a ulaştığını dile getiren Abdelali, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 765 olduğunu aktardı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 33'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 242 kişi de daha virüs teşhis edildiği ve toplam vaka sayısının 4 bin 619'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 1703'e ulaştığı ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede salgın sebebiyle 1 kişinin daha öldüğü ve toplam can kaybının 12'ye çıktığı kaydedildi.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısı 2 bin 483 olarak duyurulmuştu.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Kudüs'te 3 kişide daha virüs tespit edildiğini söyledi.

Böylelikle Kudüs'te vaka sayısı 167'ye yükselirken, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze ile birlikte toplam vaka sayısı 520 oldu.

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