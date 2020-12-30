Koronavirüs Aşıda yol haritası hazır Depolamadan sevkiyata kadar
BİLİMSEL GELİŞMELER

Aşı’da yol haritası hazır: Depolamadan sevkiyata kadar

Aşı’da yol haritası hazır: Depolamadan sevkiyata kadar

Koronavirüs aşısı Sinovac’ın Türkiye’ye ulaşmasıyla uygulamadan atık yönetimine kadar tüm evreler büyük bir titizlikle planlandı. Soğuk zincire ilişkin 150’den fazla özel tasarlanmış araç, 300 soğuk hava deposu, 13 bin saklama dolabı kullanılacak. Aşı, il depolarının ardından sağlık kuruluşlarına gönderilecek. Şırıngalar, atık yönetimi kapsamında imha edilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’den temin edilen Kovid-19 aşısı Sinovac’ın Türkiye’ye ulaşması sonrasında uygulamadan atık yönetimine uzanan uzun hazırlıklar tamamlandı. 50 milyon doz aşıya ilişkin teslim, dağıtım, muhafaza, uygulama ve atık yönetimi aşamaları şöyle gerçekleşecek:

ANA DEPO: Aşı tedarikçi firmadan geldikten sonra önce ana depoya götürülecek. Teslim alındıktan sonra analizleri yapılacak. Aşının raporlanması ve kayıtları tutulacak.

İLLERE SEVKİYAT: İncelemeden geçen aşılar il depolarına gönderilecek. İllerde yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlar başta olmak üzere engelli bireyler koruma evlerinde kalan ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler ile sağlıkçıların sayılarına göre aşı dağıtımı gerçekleşecek.

Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
FOTOĞRAF 10
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ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İKUM) Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor.
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Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamında ikinci doz uygulaması 44 gönüllü üzerinde devam ediyor.
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14 Aralık itibarıyla yerli aşıda Faz 1 çalışması tamamlanacak ve 15 Aralık'tan sonra da Faz 2 çalışmalarına geçilecek.
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AŞININ SAKLANDIĞI ODA <br> <br> Gönüllülere uygulanan yerli aşının saklandığı yüksek güvenlikli oda ve dolabı görüntülendi. Odanın giriş kapısında 'yangında ilk kurtarılacaklar', 'sadece yetkili personel' yazılarının bulunduğu görüldü. Yüksek güvenlikli odada buzdolabında saklanan aşı, sadece uygulama sırasında çıkarılıyor ve 15 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra uygulanıyor.
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'ÖZEL DOLAPTA SAKLANIYOR' <br> <br> İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, aşıyı saklama koşullarıyla ilgili bilgi vererek, Burası güvenlikli bir oda. Her tarafında ısı kayıtları var. Bunun bir haritası çıkarılıyor. Bu ısı kayıtlarına göre de alarm sistemi var. Hem bize hem de personele bu alarm sisteminin uyarıları geliyor. Herhangi bir ısı düşmesinde hemen müdahale edebiliyoruz. Aynı zamanda hem klima kontrol hem de nem kontrolü yapılıyor. Bizim de yerli aşımız bu odadaki özel dolapta saklanıyor diye konuştu.
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'AŞIYI 15 DAKİKA ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİYORUZ' <br> <br> Aşıyı dolaptan çıkardıktan sonra bir süre beklettiklerini belirten İnal, Bu dolaplar normalde buzdolabı şartlarına göre üretilmiş dolaplar oluyor. Yerli aşımız bu dolaplarda saklanabiliyor. Burada biz aşıyı gönüllüye uygulamadan önce dolaptan çıkarıyoruz. Aşıyı 15 dakika oda sıcaklığında bekletiyoruz..
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Oda sıcaklığına gelmesinden sonra 15 dakika sonra aşıyı gönüllüye uyguluyoruz. Bu süreçte aşının 4 derecede olan buzdolabında korunması sağlanıyor ifadelerini kullandı.
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Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
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Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
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Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 1 kapsamında gönüllülere uygulanan yerli aşı ve saklandığı oda görüntülendi.

TOPLUM SAĞLIK MERKEZİ: Aşı, il depolarının ardından vatandaşa aşı vuracak sağlık kuruluşlarına gönderilecek. İsteyen vatandaş bu merkezlerde aşı yaptırabilecek.

AİLE SAĞLIK MERKEZİ VE KLİNİKLER: Aşının vurulacağı bir diğer yerler ise aile sağlık merkezleri ve klinikler olacak. Olası yığılmalara karşı ve toplum sağlık merkezi olmayan yerlerde bu merkezlerde aşılar vurulacak.

ATIK YÖNETİMİ: Daha sonra aşılar vurulduktan sonra atık yönetimi kapsamında imha edilecek.

BU ISILARDA KORUMA: Aşılar son kullanıcıya ulaşıncaya kadar belirli ısı (+2 - +8 derece) aralığında tutulacak.

Aşı yeni yılda
KORONAVİRÜS
Aşı yeni yılda

HER SERİYE ANALİZ: Aşı öncelikle analizden geçirilecek. Tedariki sağlanan her ürünün her serisi analiz raporu bulunmasına rağmen tekrar analize sokulacak. Uygun çıkması durumunda kullanıma sunulacak.

SOĞUK ZİNCİR: Temin edilen aşıların lojistiği ve soğuk zincir uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Ülke genelinde lojistik ve soğuk zincir alt yapısı için 35 bin metreküp üzerinde depolama kapasitesine, 14 frigorifik kasalı özel tasarlanmış kamyon ve treyler bulunuyor. 81 ilde 300 adetin üzerinde soğuk hava deposu, 150 den fazla özel tasarlanmış frigorifik kasalı il içi dağıtım aracı, 13 bin adetin üzerinde aşı saklama dolabı ve 23 binden fazla standart aşı nakil kabı alt yapısı kullanılıyor. 11 bin üzerinde uç noktada online sıcaklık ve stok izlemi yapılıyor.

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