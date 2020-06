Avrasya ülkelerinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı artmaya devam ediyor

ABD'ye cebinde 240 dolarla gidip pizza kralı olan Akdeniz koronavirüsü yenip evsizlere umut oldu

ABD'ye cebinde 240 dolarla gelen ünlü pizzacı Hakkı Akdeniz, ABD'de 'Yılın en başarılı kişisi ve en yardımsever şahıs' ödüllerini aldı. Koronavirüse yakalanıp yendikten sonra New York'ta evsizlere, Türk öğrencilere ücretsiz pizza, çadır, uyku tulumu ve maske dağıtan Akdeniz, New York ve New Jersey'de yaşayan Türk öğrencilere destek olmak üzere Soho'daki pizza dükkanında ücretsiz pizza verdiğini belirterek, ''Biz ne günler görmüşüz en kötü günümüz böyle olsun'' dedi.