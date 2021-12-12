Avrupa ülkelerinde 582 Omicron vakası var ölüm yok
Avrupa Birliği’ne bağlı Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB ülkeleri genelinde Omicron varyantı verilerini paylaştı. AB ülkelerinde toplam 582 Omicron vakası olduğu ve henüz Omicron’la bağlantılı ölüm yaşanmadığı belirtildi.
Avrupa Birliği’ne bağlı Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB ülkeleri genelinde Omicron varyantı verilerini paylaştı. AB ülkelerinde toplam 582 Omicron vakası olduğu ve henüz Omicron’la bağlantılı ölüm yaşanmadığı belirtildi.
ECDC ayrıca hastalığı geçirenlerin Omicron’a daha dayanıklı olduğuna dair işaretler tespit ettiğini belirtti. Omicron vakalarının 22’si (yüzde 13) seyahatle girdiği ve bunlardan 121’inin (yüzde 70) ise yerel bulaşmayla ortaya çıktığı tespit edildi.
AŞININ ETKİNLİĞİ AZALDI DENEMEZ
ECDC, “Bununla birlikte, tam olarak aşılanmadan önce enfekte olmuş bireylerden alınan serumlarla virüs etkisizleştirmenin, bu varyanta karşı etkili olmaya devam ettiğine dair göstergeler de var” ifadelerini kullandı.
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Ancak bu göstergenin, aşının etkinliğinin, şiddetli geçiren hastalarda Omicron karşısında ‘azaldığı anlamına gelmeyeceğini’ vurguladı. Bununla birlikte, bu durumun özellikle bulaşmayı “Önlemeye yönelik aşı etkinliğini azaltılabileceğine dair bir gösterge sağlar” denildi.
ECDC, 21 AB ülkesinde Omicron vakası olduğunu açıkladı. Buna göre vaka bazında ülkeler arasında; Avusturya (17), Belçika (30), Hırvatistan (3), Çekya (5), Danimarka (154), Estonya (15), Finlandiya (9), Fransa (59), Almanya (28), Yunanistan (3), İzlanda (20), İrlanda (6), İtalya (13), Letonya (5), Lihtenştayn (1), Hollanda (36), Norveç (109), Portekiz (37), Romanya (2), İspanya (14) ve İsveç (16) bulunuyor. AB dışındaki 41 ülkede vaka bildirdiği, dünya genelinde 62 ülkede 2.382 Omicron vakası rapor edildiği vurgulandı.
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Omicron’da 2 senaryo
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron varyantı için 2 senaryo olduğunu söyledi. Özlü, olumsuz senaryoyu şöyle açıkladı:
"Şu ana kadar anladığımız omicron varyantının çok daha hızlı bulaştığı ve mevcut aşılarla ya da hastalığı geçirerek kazanılan bağışıklıktan büyük oranda kendisini kurtardığı. Bu da bu varyantın yeryüzünde hızlı bir şekilde yayılacağı ve diğer varyantların yerini alacağını ön görüyoruz.” “Diğer taraftan virüsün daha hafif bir hastalığa sebep olduğu yönünde gözlemler var.” diyen Özlü, olumlu senaryoyu da şu sözlerle anlattı: Bunlar henüz yeterli kanıt derecesinde değil ama eğer böyle ise yani, daha çok bulaşıyor daha az hastalandırıyorsa bu aslında çok olumlu bir gelişme olabilir. Bizim hep beklediğimiz gibi bu pandemi de sıradan hafif seyirli bir nezle gibi bir hastalığa dönüşebilir. Eğer virüsün hastalık yapıcı etkisi azalmamışsa diğer varyantlar gibi ağır hastalık tablosu oluşturmaya devam ediyorsa o zaman bu olumlu senaryoyu olumsuz hale çevirmek lazım. Bu iki senaryodan hangisi gerçek olacak önümüzdeki süreç içerisinde anlarız diye tahmin ediyorum."