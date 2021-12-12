Avrupa ülkelerinde 582 Omicron vakası var ölüm yok

Avrupa Birliği’ne bağlı Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB ülkeleri genelinde Omicron varyantı verilerini paylaştı. AB ülkelerinde toplam 582 Omicron vakası olduğu ve henüz Omicron’la bağlantılı ölüm yaşanmadığı belirtildi.

ECDC ayrıca hastalığı geçirenlerin Omicron’a daha dayanıklı olduğuna dair işaretler tespit ettiğini belirtti. Omicron vakalarının 22’si (yüzde 13) seyahatle girdiği ve bunlardan 121’inin (yüzde 70) ise yerel bulaşmayla ortaya çıktığı tespit edildi.

AŞININ ETKİNLİĞİ AZALDI DENEMEZ

ECDC, “Bununla birlikte, tam olarak aşılanmadan önce enfekte olmuş bireylerden alınan serumlarla virüs etkisizleştirmenin, bu varyanta karşı etkili olmaya devam ettiğine dair göstergeler de var” ifadelerini kullandı.

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Ancak bu göstergenin, aşının etkinliğinin, şiddetli geçiren hastalarda Omicron karşısında ‘azaldığı anlamına gelmeyeceğini’ vurguladı. Bununla birlikte, bu durumun özellikle bulaşmayı “Önlemeye yönelik aşı etkinliğini azaltılabileceğine dair bir gösterge sağlar” denildi.

FOTOĞRAF 14 Geçen hafta, Güney Afrikalı bilim insanlarının, dünyayı uyarmasının ardından dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar Omicron varyantının kökenlerini arıyor. <br><br> 32 MUTASYONA SAHİP<br>Şimdiye kadar, Omicron varyantının başak proteinlerinde, 32 mutasyon bulundu. Bu yüzden uzmanlar, yeni varyantın virüsün diğer türlerine göre hem daha bulaşıcı olacağından hem de aşıların etkisiz hale geleceği konusunda endişe ediyor. GEÇEN YILIN ORTASINDA GÖZLEMLENİP ANİDEN KAYBOLDU<br>Bununla birlikte, Omicron'un bilim insanları tarafından gözlemlenmeden karanlıkta etkili bir şekilde evrimleştiği ve geçen yılın ortasında Alfa ve Delta gibi diğer varyantlardan evrimsel terimlerle ayrıldığı da son günlerde gün ışığına çıktı. Hakim teori, Omicron'un, muhtemelen teşhis edilmemiş AIDS'li, bağışıklığı baskılanmış bir hastada kalıcı bir enfeksiyonda ortaya çıktığı yönünde.. Çünkü bu durum, virüsün hastanın bağışıklık sistemine uyum sağlamak için çok sayıda mutasyona neden olacak zamana sahip olmasını sağlayabilir.<br><br> Ancak, ABD’nin California eyaletinde ye alan Scripps Araştırma Enstitüsü'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Kristian Andersen, Omicron olacak corona virüsün, enfekte bir insan virüsü onlara geçirdikten sonra, kemirgenlerde evrimleşmiş olabileceğini teorileştirdi.<br><br> ÇOK SAYIDAKİ MUTASYONU AÇIKLIYOR<br>Bu teori, Omicron’un neden evrim dalından ayrılıp 2020'nin bir noktasında 'ortadan kaldırıldığını' ve çoğu daha önce hiç görülmemiş çok sayıda olağandışı mutasyonla popülasyona yeniden girdiğini açıklyor. Profesör Andersen’ın bildirdiğine göre Omicron'un varyantı, insanlara geri dönmeden ve 'ters zoonoz' adı verilen bir süreçte diğer insanlara hızla yayılmadan önce, ağır mutasyona uğramış doğasıyla sonuçlanan hayvan konakçıyı enfekte etmek için adapte oldu.<br><br> Andersen, Omicron varyantının zoonik yani hayvan temelli bir kökeni tercih olduğunu; çünkü “bağışıklığı baskılanmış hasta(lar)da bu uzun süre boyunca tespit edilmemiş dolaşımın pek olası görünmediğini söyledi.<br><br> KEMİRGENLERDE DE BULUNDU<br>Diğer taraftan, Omicron varyantına ait birkaç mutasyonunun fare ve hamster gibi kemirgen türlerinde de keşfedildi. Profesör Andersen, birçok bilim adamının Omicron'un HIV hastası gibi bağışıklığı baskılanmış bir kişiden geldiği sonucuna varmasına rağmen, aramak için çok erken olduğunu da sözlerine ekledi:<br><br> “Bu kesinlikle mümkün olsa da, durumun böyle olduğunu gösteren herhangi bir veriye sahip değiliz. Tüm hipotezleri açık tutalım” değerlendirmesinde bulundu. <br><br> Öte yandan, teori hakkında soru sorulduğunda birçok bilim insanı bağışıklığı baskılanmış hasta teorisini hâlâ desteklediklerini söyledi.<br><br> Doğu Anglia Üniversitesi'nden bir mikrobiyolog olan Profesör David Livermore, Omicron'un bir süre önce atalarından ayrıldığını kabul ederken, varyantın mutasyona uğramış doğasının kökeninin muhtemelen bağışıklık sistemi baskılanmış bir hasta kaynaklı olduğunu aktardı:<br><br><br>\"Omicron, atalarından çok uzak ve çoklu değişikliklerin alışılmadık bir kombinasyonuna sahip. Örneğin kronik olarak enfekte, bağışıklığı baskılanmış bir hastada, çıkmış oolması daha olasıdır.' Warwick Tıp Okulu'nda virüs uzmanı olan Profesör Lawrence Young ise Omicron ve mutasyonlarını anlamanın çok erken günlerinde olduğumuzu söyledi:<br><br><br>\"Bu insanlar istedikleri kadar modelleme yapabilirler, ancak bunu virüsün biyolojik davranışını tahmin etme girişiminde kullanmak, en iyi ihtimalle çok spekülatif. Bu mutasyon kombinasyonunun bulaşıcılık ve bağışıklıktan kaçınma için gerçekten ne anlama geldiğini tahmin etmek çok zor.\" Omicron varyantının kökenine ilişkin ABD'li profesörden açıklama: Farelerde ortaya çıktı ABD'li profesör Kristian Andersen'e göre, dünya çapında paniğe neden olan Omicron varyantı, kemirgenlerde evrimleşti. Corona virüsün insanlar ve fareler arasında ileri geri atladığını (ters zoonoz) belirten Andersen, Omicron varyantındaki mutasyonlardan bazılarının farelerde de bulunduğunu söyledi. Diğer taraftan bilim insanları, şu anda yaygın olarak varyantın bir hayvandan ziyade bağışıklığı baskılanmış bir AIDS hastasında ortaya çıktığına inanıyor. Ancak, bu durum kanıtlanmadı.

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DÜNYA GENELİNDE 2 BİN 82 VAKA TESPİT EDİLDİ

ECDC, 21 AB ülkesinde Omicron vakası olduğunu açıkladı. Buna göre vaka bazında ülkeler arasında; Avusturya (17), Belçika (30), Hırvatistan (3), Çekya (5), Danimarka (154), Estonya (15), Finlandiya (9), Fransa (59), Almanya (28), Yunanistan (3), İzlanda (20), İrlanda (6), İtalya (13), Letonya (5), Lihtenştayn (1), Hollanda (36), Norveç (109), Portekiz (37), Romanya (2), İspanya (14) ve İsveç (16) bulunuyor. AB dışındaki 41 ülkede vaka bildirdiği, dünya genelinde 62 ülkede 2.382 Omicron vakası rapor edildiği vurgulandı.

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Prof. Dr. Tevfik Özlü

Omicron’da 2 senaryo

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron varyantı için 2 senaryo olduğunu söyledi. Özlü, olumsuz senaryoyu şöyle açıkladı:

"Şu ana kadar anladığımız omicron varyantının çok daha hızlı bulaştığı ve mevcut aşılarla ya da hastalığı geçirerek kazanılan bağışıklıktan büyük oranda kendisini kurtardığı. Bu da bu varyantın yeryüzünde hızlı bir şekilde yayılacağı ve diğer varyantların yerini alacağını ön görüyoruz.” “Diğer taraftan virüsün daha hafif bir hastalığa sebep olduğu yönünde gözlemler var.” diyen Özlü, olumlu senaryoyu da şu sözlerle anlattı: Bunlar henüz yeterli kanıt derecesinde değil ama eğer böyle ise yani, daha çok bulaşıyor daha az hastalandırıyorsa bu aslında çok olumlu bir gelişme olabilir. Bizim hep beklediğimiz gibi bu pandemi de sıradan hafif seyirli bir nezle gibi bir hastalığa dönüşebilir. Eğer virüsün hastalık yapıcı etkisi azalmamışsa diğer varyantlar gibi ağır hastalık tablosu oluşturmaya devam ediyorsa o zaman bu olumlu senaryoyu olumsuz hale çevirmek lazım. Bu iki senaryodan hangisi gerçek olacak önümüzdeki süreç içerisinde anlarız diye tahmin ediyorum."