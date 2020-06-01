Avrupa'da son 24 saat: İngiltere'de 111, İtalya'da 60, Fransa'da 31, Portekiz'de 14 kişi öldü

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Kovid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren bakanlık, son bir haftada 35 kişinin salgından öldüğünü duyurdu.

Bakanlık haftalık ölü sayısını dün 39 olarak açıklamıştı.

Ülkedeki 17 özerk yönetimden 8'inde son bir haftadır Kovid-19 kaynaklı ölüm tespit edilmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 71 olduğu, toplam sayının 239 bin 638'e yükseldiği bilgisi verildi.

Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulanan İspanya'da, yeni vaka sayılarında da ciddi düşüşler görülürken, dün 96 olan sayısının bugün 71'e kadar gerilemesi dikkati çekti.

Ülkede, salgının zirve yaptığı 2 Nisan'da bir günde 950 kişinin hayatını kaybettiği ve yeni vaka sayısının 8 binden fazla olduğu açıklanmıştı.

Diğer yandan Kovid-19'un İspanya'da en yoğun görüldüğü yerler Madrid ve Katalonya özerk yönetimleri olmaya devam etti.

Son 24 saatte Madrid'de 18, Katalonya'da 16 yeni vaka tespit edildi.

Bu arada Madrid'de polisin geçen hafta sonu 270 ev partisine ve sokakta toplanıp eğlence yapan 34 gruba müdahale ettiği açıklandı.

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Verilen bilgilerde, olağanüstü halin kurallarını ihlal gerekçesiyle polisin müdahale ettiği kişilere 900'er avro para cezası tebliğ edildiği bildirildi.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, normal süresi 7 Haziran'da dolacak OHAL'i 21 Haziran'a kadar, son kez uzatmak için bu hafta içinde meclisin onayını isteyecek.

Dört aşamalı olarak 4 Mayıs'ta başlatılan kademeli normalleşme sürecinde ise bugün itibariyle nüfusun yüzde 70'i üçüncü, yüzde 30'u da ikinci aşamada bulunuyor. Kanarya ve Balear adalarındaki dört küçük adada ise son aşamaya geçildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 1424'e çıktığını açıkladı.

Ülkede son 24 saatte 200 yeni vaka tespit edildiği ve şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 32 bin 700'e çıktığı bildirildi.

Başkent Lizbon ve çevresi son 24 saatte 193 yeni vaka ile salgının yoğunlaştığı bölge olurken, Portekiz genelinde Kovid-19 tespit edilen yeni hastaların yüzde 41'inin 39 yaş altında oldukları bilgisi paylaşıldı.

İtalya'da ölenlerin sayısı 33 bin 475'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak 33 bin 475'e yükseldi.

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

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Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 708’lik düşüşle 41 bin 367’ye geriledi.

Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 233 bin 197 ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 178 oldu. Bu sayı, salgının ilk başladığı günlerden olan 26 Şubat’tan bu yana kaydedilen en düşük günlük yeni vaka sayısı oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 848’lik artışla 33 bin 475’e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 60 daha artarak 33 bin 475’e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 435 olan sayı, bugün 424'e geriledi.

Sivil Savunma'nın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar, 3 milyon 910 bin 133 test yapıldı.

İtalya ile AB ülkeleri arasında "sınırlar açılsın" tartışması

Diğer yandan İtalya, 3 Haziran’da sınırlarını AB ülkelerine açmaya hazırlanıyor.

Bazı AB üye ülkelerinin sınırlarını açmaya yanaşmamasına İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, tepki gösterdi.

Di Maio, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte kendilerine sınırlarını açmayan ülkeleri uyararak, "Bize saygı duymayanlara sınırları kapatmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Karşılıklı iş birliğine inandıklarına belirten Di Maio, Yunanistan, Almanya ve Slovenya'ya bu konuya ilişkin ziyaretler yapacağını ve salgına ilişkin verilerinin şeffaf olduğunu mevkidaşlarına aktaracağını kaydetti.

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İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, aralarında Almanya, Danimarka, Avusturya, Macaristan, İsveç gibi pek çok üye ülke İtalya’ya sınırlarını açmaya yanaşmazken, Fransa, İspanya, Hırvatistan sınırları şartlı açmaya yeşil ışık yakmıştı.

Son olarak, Yunanistan’ın da İtalya’nın Kovid-19 salgınının en çok etkilediği 4 bölgesinden gelenleri teste tabi tutmak koşuluyla sınırlarını açmaya onay vermesi, İtalya'da siyasilerin tepkisini çekmişti.

Fransa'da ölenlerin sayısı 28 bin 833'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 833'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 338 artışla 226 bin 831'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1302'si yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 288 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 54 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 85 artarak 68 bin 440'a yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte hastanelerde 31 kişi yaşamını yitirdi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 833'e ulaştı.

Yaşlı bakımevlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 Haziran'da güncelleneceği belirtilmişti.

- Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinde ikinci aşama

Fransa'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin ikinci aşamaya geçilmesine karar verilmişti.

Buna göre yarın ülke genelindeki kafe, bar, restoranlar yeniden açılacak ancak Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki kafe ve restoranların sadece açık alanlarının kullanılmasına izin verilecek.

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Buralarda masalar arasındaki mesafenin en az 1 metre olması ve bir masada en fazla 10 kişinin bulunması gerekecek.

Yarından itibaren evin 100 kilometre ötesine getirilen seyahat yasağı kalkacak.

Paris dışındaki kentlerde 2 Haziran'da havuz, spor ve tiyatro salonları yeniden açılırken, sinemalar 22 Haziran'da hizmete başlayacak.

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 39 bini geçti

İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 39 bin 45'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock’un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 111 artarak 39 bin 45’e çıktı.

Ülkede dün 1570 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 276 bin 332’ye yükseldi.

İngiltere’de toplam test sayısı da dün yapılan 128 bin 437 testle 4 milyon 484 bin 340 oldu.

İngiliz Ulusal Sağlık Siteminin (NHS) yayımladığı verilere göre bugün ilan edilen toplam ölü sayısı daha önce kayıtlara geçmeyen 445 ölümü de içeriyor.

- Yeni gevşeme adımında ilk gün

Öte yandan ülkede 23 Mart’ta başlayan salgınla mücadeleye dönük kısıtlamalarda bugün yeni bir gevşemeye gidildi.

Bu kapsamda bugünden itibaren farklı hanelerden 6 kişiye kadar gruplar açık havada sosyal mesafeye riayet ederek buluşabilecek.

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Yeni gevşeme adımıyla ülkede bugün ilkokulların ilk ve son sınıfları ders başı yaparken, açık hava pazarları ve oto galerileri de hizmete açıldı.