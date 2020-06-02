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Koronavirüs Bakan Koca Çince uyardı Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır
TÜRKİYE

Bakan Koca Çince uyardı: Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının her şeyin normale döndüğü anlamına gelmeyeceğini belirterek, ''Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz'' dedi. Çince yazılmış bir görsel de paylaşan Koca, "Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklanan 1 Haziran itibariyle yeni normale dönüş kararları sonrasında vatandaşlar koronavirüse karşı mesafe kurallarını hiçe sayarak sosyal yaşama döndü. Cadde ve sokaklar dolup taşmaya başladı.

Bu konuda uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının her şeyin normale döndüğü anlamına gelmeyeceğini belirten Koca, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz." dedi.

Ayrıca gönderide Çince yazılmış bir görsel de paylaşan Koca, ""Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" ifadelerini kullandı.

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