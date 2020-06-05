Bakan Koca'dan maske açıklaması: Virüs riski var, rastgele atmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kullanılmış maske ve eldivenler, virüsle temas etmiş olabileceği, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ İÇİN risklidir. Maske ve eldiveni rastgele bir yere atmayın. Çöpe atın. Bugün 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken bir de çevreyi kirletmesine izin vermeyelim."

Kullanılmış maske ve eldivenler, virüsle temas etmiş olabileceği, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ İÇİN risklidir. Maske ve eldiveni rastgele bir yere atmayın. Çöpe atın. Bugün 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken bir de çevreyi kirletmesine izin vermeyelim. pic.twitter.com/8nm018JkPl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2020