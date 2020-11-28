Bakan Koca'nın açıklaması o ilde yaşayanları korkuttu: Cadde ve sokaklar boşaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 100 artış olduğunu açıkladığı illerden Tokat’ta cadde ve sokaklar boş kaldı.
VATANDAŞ EVİNE KAPANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor” şeklindeki açıklamaları sonrasında Tokat’ta vatandaşlar evlerine kapandı.
Tokat’ta cadde ve sokaklar boş kaldı.
Zorunlu olmadıkça vatandaşlar dışarıya çıkmamaya özen gösterdi. HES KODU DENETİMLERİ SIKLAŞTI
Cumhuriyet Meydanında araç ve yaya trafiği gözle görünür oranda düştü. Polis ekipleri şehir giriş ve çıkışlarında HES kodu denetimlerini sıklaştırdı. Pazar yerlerinde de önlemler artırılarak maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri yapıldı.
Tokat’ta cadde ve sokaklar boş kaldı.
Öte yandan il genelinde ortalama olarak günlük bine yakın pozitif vaka tespit edildiği, 600’e yakın hastanın hastanelerde tedavi gördüğü, yoğun bakım servislerinde doluluk yaşandığı öğrenildi.
Tokat’ta cadde ve sokaklar boş kaldı.
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Birbirinden değerli yöresel ürünleriyle adı öne çıkan Akseki ilçesinde, Torosların karlı zirvesinden elde edilen şifalı bitkilerden elde edilen yağlarda önemli bir yer tutuyor. Şalba, andız, mersin, ardıç, defne, su nanesi, menengiç gibi birçok bitki ve tohumlardan çıkarılan yağlara koronavirüs döneminde ilginin arttığı bildirildi. Bu ürünlerden başı çeken kekik yağı için vatandaşlar meşakkatli bir üretim yolculuğuna düşüyor. Yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Toroslardan toplanıp getirilen kekik bitkisi dev kazanlar içinde 4-5 saat kaynatılıyor. 100 kilo kekikten bir buçuk litre yağ çıkıyor. Her bitki için farklı yağ ve su alma yöntemi uygulayan köylüler, şişeledikleri ürünleri satarak gelir elde ediyor. Geçtiğimiz yıl 10 gramı 10 TL'den satılan kekik yağının bu yıl aynı gramajı 20 TL'den satışa sunuluyor.
Ailesiyle biriktirdiği kekik, şalba, defne, su nanesi otlarını kuruttuğunu belirten Abdullah Güven, biriken kekikleri kazana doldurup içine su dökerek sabahın erken saatlerinde 300 dereceye varan ısıda kaynatmaya başladıklarını söyledi. Kaynayınca içi buharla dolan kazanlarda 4 saat sonra bu buhar soğutulmuş boruların iç yüzüne değince yoğunlaşıp damla haline geliyor. Damlalardan oluşan damıtılmış su borudan dışarı akıyor. Aktığı yere kekik yağı ile karışık damıtılmış kekik suyunun birikmesi için bir kap konuluyor ve damlalar halinde aşağıya akar. Kap dolup taşınca ilk olarak dışarıya yağ kısmı çıkıyor. Birbirinden ayrılan kekik yağı ve kekik suyu kendi kaplarına doldurularak kullanım için saklanıyor. Bu işlem yaklaşık 8 saat sürüyor dedi.
Bazı bitkilerin yağlarını da soğuk pres yöntemi ile çıkarttığını anlatan Güven, Menengiç ve çörek otu yağını soğuk pres yöntemi ile çıkartıyorum. Her çıkardığımız yağın ayrı ayrı şifaları vardır. Yağlarını çıkardığımız ürünlerin posalarını kesinlikle atmıyoruz. Posalarını ve kekiğin suyunu dahi değerlendiriyoruz. Posaları da hayvan yemi olarak satıyoruz. Önceleri yağları çıkarmadan bana sipariş verirlerdi. Ben de sipariş üzerine çalışıyorum. Şimdi ise satışlarımda oldukça yüksek patlama oldu. Pazarlama sorunum yok diye konuştu.
Kekik otunun kesme zamanı olduğunu dikkat çeken Güven, “Kekik otunun bir kesme zamanı vardır. Eğer kesme mevsiminden önce ve sonra kekiği keserseniz onun faydası olmaz. Kekik otu özellikle Temmuz Ağustos aylarında toplanır. Zamanı gelmeden kekik toplanmaz. Zamansız toplanan kekikten ise yağ çıkmaz. Şifada olmaz. En çok kekik yağı ağustos ayında toplanan kekikten çıkar. Eylülden sonra ise hiç kesmemek lazım diye konuştu.
Kekik bitkisini eşi ile birlikte Toros dağlarından topladığını anlatan Güven, “Bu kekiği sadece ben toplamıyorum. Eşim ile ikimizin topladığı kekik otu yetersiz kalır. Çevre köylülerdeki insanlara da toplattırıyorum. Onlardan da satın alıyorum. Dolayısı ile sadece ben değil, köylüler içinde iyi bir geçim kaynağı oluyor. dedi.
Yıllık ortalama 50 litre kekik yağı çıkarttığını söyleyen Güven “ Bunun yanında ise şalba, andız, mersin, ardıç, defne, su nanesi, menengiç gibi birçok bitki ve tohumlardan da yağ çıkarıyorum. Bunları 10 ve 20'şer gramlık şişelere dolduruyorum ve satışa hazır hale getiriyorum ifadelerine yer verdi.
Son 3 yıla gelinceye kadar büyük kazanlarda kekik yağı çıkardığını anımsatan Güven, “Eskiden büyük kazanlarda zor şartlarda kekik yağını çıkarıyorum. Bir kazana 8 kilo aldırabiliyordum. Bu 8 kilo kekik otundan ise 100 gram kekik yağı çıkartıyordum. Daha sonra ise kendi icat ettiğim sistemle yaklaşık 150 kilo kekik otu alan kazan sistemi yaptırdım. Eskiden 8 kilodan 100 gram kekik yağı çıkarırken, aynı emekle şimdi ise bir buçuk kilo kekik yağı çıkarıyorum. Devletimizden destek görürsen ileride daha büyük teknolojilerle kekik yağını seri üretim yapmak istiyorum. Fakat gücüm yok diye konuştu.
Kekik yağının en güçlü antioksidanlardan biri olduğunu ve antik çağlardan beri tıbbi bir bitki olarak kullandığını anlatan Güven, “Müşterilerimiz şu an koronavirüsü salgını sonrası vatandaşlar kekik yağına büyük ilgi gösterdiler. Müşterilerim ayağıma kadar gelip kekik yağı alıyorlar. Başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerimiz olmaz üzere Türkiye'nin doğusundan batısından her tarafından kekik yağı siparişleri geliyor. Yine aktarlardan da yoğun talep geliyor. Eskiden de satışlarım iyiydi fakat koronavirüsü nedeni ile de satışlarımızda patlama oldu. Şu an en güçlü antioksidanlardan biri olan ve bağışıklık sisteminin destekleyen kekik yağına ilgi çok fazla. Koronavirüsü salgın sonrası uzmanların en önemli şeyin bağışlık sistemin önemine değinmesi ardından bizlerde buna destek olacak ürünlerde patlama oldu. Çeşitli hastalıklara şifa sağlaması amacıyla kullanılan kekik yağının sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır. Kekik, bağışıklık, solunum, sindirim, sinir ve diğer vücut sistemlerini destekler. Hormon düzeylerini dengelediği için hormonların en önemli esansiyel yağlarından biridir. Ayrıca, vücudu, felç, artrit, mantar ve bakteri enfeksiyonları ve cilt rahatsızlıkları gibi tehlikeli hastalıklardan korur. Çeşitli hastalıklara şifa sağlaması amacıyla kullanılan kekik yağının sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır dedi.
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinden emekli olan ve Akseki'de bitki türleri üzerine araştırma yapan Prof. Dr. Oktay Yeğen ise kekiğin güneşli iklime sahip yüksek rakımlı ve taşlı Toros Dağları'nda yetiştiğini söyledi. Dünyada bulunan 100 kekik türünden 33'ünün Türkiye'de olduğunun altını çizen Yeğen, En iyi kekik ise Akseki ve çevresinde bulunuyor. İhracat için kurutulmuş kekik bitkisinin yağ içeriğinin en az yüzde 2-3 olması, bunun da yüzde 60-70'inin 'carvacrol' olarak isimlendirilen maddeden oluşmasının istenir. Bu özelliğe sahip kekik bitkisinin doğal olarak en iyi 600-900 metre rakımda ve Akdeniz bölgesinde yetişiyor dedi.
Yeğen konuşmasın şöyle devam etti: Yapılan tıbbi araştırmalar, kekiğin içerdiği maddelerin uygulandığı sıcakkanlı hayvanların hücrelerinden salgılanan serbest radikalleri bağlayarak sağlık açısından birçok fayda oluşturduğunu göstermiştir. Kekiğin, içeriğindeki maddelerle vücutta hücre koruma sistemlerini geliştirmesiyle antioksidan, kanser oluşumunu engellemesiyle anti kanserojen, diyabet hastalığını engellemesiyle antidiyabetik ve vücuttaki kolesterol oranını ayarlamasıyla antikolestremik özellikler taşıdığı gösterilmiştir. Bu özellikleriyle kekik yaşlılığı geciktirmekte, tümör oluşumunu engellemekte, şeker hastalığına iyi gelmekte ve gıdaların bozulmasını doğal yollarla engellemektedir.
Koronavirüsle beraber satışları patladı: Kekik yağı köylülerin geçim kaynağı oldu
Antalya'nın Akseki ilçesinde Toroslarda yetişen şifalı bitkilerden elde edilen yağlar vatandaşların geçim kaynağı oldu. Köylülerin dağlardan çuval çuval getirip kendi doğal yöntemleriyle işleyip ürettikleri kekik yağına korona virüs döneminde ilgi arttı.
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Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı, hastalara ait tomografi görüntüleri üzerinden Covid-19'un akciğerde yarattığı tahribatı anlattı.
Doç. Dr. Taşçı, Covid-19, akciğerdeki solunum keseciklerinde hasara yol açıyor. Orada bir sertleşme, büzüşme, solunum keseciklerinin fonksiyonlarını yitirmesine neden oluyor. Bu, yaygınlığı, şiddeti arttıkça hastaları solunum yetmezliğine götürebiliyor dedi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören hastaların akciğerlerindeki tahribat, tomografi görüntülerine yansıdı.
Görüntülerde, hastalığın ne kadar hızlı ilerlediği, akciğeri nasıl tuttuğu ve yarattığı hasar gözler önüne serildi.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı, Covid-19'un akciğere girişini ve bıraktığı hasarı anlattı.
Prof. Dr. Taşçı, Koronavirüs ağız ve burundan akciğerlerimize ulaşabilmekte, tek giriş yolu burası. Tabii her hastamızda akciğere ulaşım olmuyor. İmmün sistemi sağlam olan kişilerde, daha çok gençlerde bu virüs üst solunum yollarında kalabiliyor. Bunlarda daha çok kısmi semptomlarla, hatta aseptomatik olarak seyredebiliyor. Akciğerde tutulma olmadan gribal semptomlar ile bu hastalığı atlatabiliyorlar dedi.
Doç. Dr. Taşçı, bir kısım hastalarda, özellikle daha yaşlı olan hastalarda ve genç hastaların da bir kısmında virüsün üst solunum yolundan girdikten sonra alt solunum yollarına geçtiğine işaret ederek, Burada o bildiğimiz zatürremsi olaya yol açmakta, bundan sonraki süreç hastadan hastaya değişmekte. Virüsün seyri ile beraber ilk 3-4 gün biraz daha farklı olmakta. Hastalığın ilk semptomlarının başlamasından 8-12'nci gün arası ciddi bir alevlenme yaşayabilmekteyiz. Ancak bu da dediğim gibi her hastada değil, o süreçte hastalara müdahale ederek tedavisini düzenlemekteyiz diye konuştu.Doç. Dr. Taşçı, koronavirüsün akciğerdeki solunum keseciklerinde hasara yol açtığını kaydederek, Orada bir sertleşme, büzüşme, solunum keseciklerinin fonksiyonlarını yitirmesine neden oluyor. Bu, yaygınlığı, şiddeti arttıkça hastaları solunum yetmezliğine götürebiliyor. Ama dediğim gibi her hastada farklı seyretmekte. Hastanın kendi bağışıklık sisteminin gücüyle beraber bazı hastalarda solunum yetmezliğine, bir kısım hastada yoğun bakıma kadar ilerleyebilmekte. Bazı hastalarda çok yaygın akciğer büzüşmesi denilen tabloya yol açıyor. Tabii ki bu hastaları biz yine iyileştiklerinde taburcu ediyoruz; ama akciğerdeki düzelmeler akciğer büzüşmesi oluştuysa ayları bulabiliyor. Onun dışında o kadar şiddetli değilse taburcu olduktan yaklaşık 1 hafta 10 gün sonra akciğerleri tamamen normale de dönebiliyor. Akciğerde kalıcı hasar şu ana kadar gördüklerimizde yok. Hastaları kontrollere çağırıyoruz, akciğer hasarı takiplerimizde hemen hemen yok ifadelerini kullandı.
Pandeminin ilk zamanlarında her PCR pozitif olan her Covid-19 hastasını hastaneye yatırırken, bu safhada her hastayı yatırmadıklarını belirten Doç. Dr. Taşçı, Zaten yatırdığımız hastaların hepsi akciğer tutulumu olan hastalar. Bu hastalarda da takipler süresince semptomların kaçıncı gününde olduğuyla beraber tedavi sürecimiz değişebiliyor. Yani yatan hastalarımızın hepsinde akciğer tutulumu var, az ya da çok. Takipte akciğer tutulumu yaygınlaşıyor mu, artıyor mu, aynı mı kalıyor, bir sorun olmayan hastaları belki de 3-5 günde taburcu ediyoruz diye konuştu. 'SOLUNUM SAYISI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ' Doç. Dr. Taşçı, Covid-19 hastalarında meydana gelen oksijen seviyesi düşüklüğüne ilişkin de Akciğerdeki tutuluma bağlı olarak en önemli parametrelerden birisi kandaki oksijen, satürasyon dediğimiz seviyesi. Bu bizim için çok önemli bir parametre. Solunum sayısı bizim için çok önemli. Bunlara bakarak hastanın yoğun bakıma gidiş sürecini tahmin etmeye çalışıyoruz. Satürasyon sağlıklı insanda 96-97 dediğimiz bir değerdir. Ancak bu hastalarda, bu düşmeye başlıyor. Düştüğü zaman biz hastayı, oksijen desteği, ilaçlar ile destekliyoruz. Eğer şiddet daha da artarsa hastaları yoğun bakım sürecine taşıyabiliyoruz dedi.
Koronavirüsün akciğerde oluşturduğu korkunç hasarın görüntüsü
Koronavirüs salgınının çok ciddi anlamda hasara yol açtığı ve kişide solunum yetmezliğine giden sürecin kapısını araladığı akciğerdeki tahribatın görüntüleri yayımlandı. Doç. Dr. Cantürk Taşçı, ''Covid-19, akciğerdeki solunum keseciklerinde hasara yol açıyor. Orada bir sertleşme, büzüşme, solunum keseciklerinin fonksiyonlarını yitirmesine neden oluyor. Bu, yaygınlığı, şiddeti arttıkça hastaları solunum yetmezliğine götürebiliyor" dedi.
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Şişli Nişantaşı'nda bulunan bir otelde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarını alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, otele baskın düzenledi.
Otelin teras katındaki kafeye giren ekipler, müşterilerin nargile ve sigara tükettiğini gördü.
Polisler, kafede bulunan 9 müşterinin her birine Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca 3 bin 180 lira para cezası kesti.
Ayrıca, müşterilerine nargile hizmeti veren işletmeye de cezai işlem uygulandı.
Koronavirüse aldırmıyorlar: Polis otelin terasını bastı
Yapılan onca uyarıya rağmen koronavirüs tedbirlerin hiçe sayıldığı görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Şişli'de bir otelin teras katındaki kafeye baskın yapan polisler, yasağa rağmen nargile içen çok sayıda kişiye para cezası kesti.