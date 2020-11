Bakan Koca'nın açıklaması o ilde yaşayanları korkuttu: Cadde ve sokaklar boşaldı

Kekik yağının en güçlü antioksidanlardan biri olduğunu ve antik çağlardan beri tıbbi bir bitki olarak kullandığını anlatan Güven, “Müşterilerimiz şu an koronavirüsü salgını sonrası vatandaşlar kekik yağına büyük ilgi gösterdiler. Müşterilerim ayağıma kadar gelip kekik yağı alıyorlar. Başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerimiz olmaz üzere Türkiye'nin doğusundan batısından her tarafından kekik yağı siparişleri geliyor. Yine aktarlardan da yoğun talep geliyor. Eskiden de satışlarım iyiydi fakat koronavirüsü nedeni ile de satışlarımızda patlama oldu. Şu an en güçlü antioksidanlardan biri olan ve bağışıklık sisteminin destekleyen kekik yağına ilgi çok fazla. Koronavirüsü salgın sonrası uzmanların en önemli şeyin bağışlık sistemin önemine değinmesi ardından bizlerde buna destek olacak ürünlerde patlama oldu. Çeşitli hastalıklara şifa sağlaması amacıyla kullanılan kekik yağının sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır. Kekik, bağışıklık, solunum, sindirim, sinir ve diğer vücut sistemlerini destekler. Hormon düzeylerini dengelediği için hormonların en önemli esansiyel yağlarından biridir. Ayrıca, vücudu, felç, artrit, mantar ve bakteri enfeksiyonları ve cilt rahatsızlıkları gibi tehlikeli hastalıklardan korur. Çeşitli hastalıklara şifa sağlaması amacıyla kullanılan kekik yağının sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır dedi.