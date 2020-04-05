Belçika'da vaka sayısı 19 bini aştı: Ölü sayısı bin 447 oldu

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılan toplam kişi sayısının son 24 saatte 499 kişi artarak 5 bin 735'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 16 kişinin daha yoğun bakıma alınmasıyla bu ünitedeki toplam hasta sayısının bin 261 olduğu ifade edildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının bin 260 artarak 19 bin 691'e çıktığı belirtilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 164 artışla bin 447'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Belçika'da 15 Mart'tan bu yana 3 bin 751 kişinin Kovid-19'u atlattığı açıklandı.

Belçika test sayısını artırmayı planlıyor

Belçika Bütçe Bakanı David Clarinval, Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesine yaptığı açıklamada, yetkililerin günlük test kapasitesini 40 ila 50 bine çıkarmayı hedeflediğini ifade etti.

Clarinval, bunun ardından ülkenin normalleşme sürecine "yavaş yavaş" dönmeyi planladığını belirterek ekonomik etkinin 2008 finansal krizinden çok daha ağır olacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Brüksel'deki otomotiv üreticisi Audi fabrikasındaki çalışanlar da Brüksel Serbest Üniversitesiyle (VUB) ortak bir çalışma yürüterek solunum cihazları üretmek istediklerini duyurdu. Yetkililerin onayının ardından fabrika çalışanlarının bu hafta üretime başlayabilecekleri bildirildi.

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