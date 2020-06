Bilim Kurulu Üyesi: Türkiye'de bu yöntemle virüs yok olur ama 5 milyon kişi ölebilir

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, pandemi dönemi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Virüsü bitirirken acı bedeller yaşamamak için çalışıyoruz” dedi.

Bulunacak aşı yan etki gösterirse ve daha fazla zarar verirse bir anlamı kalmayacağını söyleyen Çelik, “Dünya nüfusu 8 milyara yaklaştı. Şu anda enfekte olan kişi sayısı 7 milyon. 8 milyar ile 7 milyonu kıyasladığımızda, rakamın bir anlamı yok. Dolayısıyla bu dünyada 8 milyara yakın insanın duyarlı olduğunu görüyoruz bu virüse karşı. Bunu yok etmenin olası şartları ise çok iyi antiviral bir ajan olmak gerekir bu virüsü önlemek için ya da aşı geliştirmek gerekir bağışıklık gücünü artıracak, koruyucu gücü fazla olacak veya tüm toplum enfekte olacak. Bizim kitle bağışıklığı dediğimiz şey budur.

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu üyesi Çelik: Koronavirüsle savaşımızı henüz kazanmış değiliz

"Acı bedeller ödemeyelim diye uğraşıyoruz"

Kitle bağışıklığında Türk toplumunun en yüzde 50 ila 70’i enfekte olursa bu virüs ortadan kalkmış olur. Ama bunun maliyeti çok fazla. Türkiye’de 83 milyon enfekte olduğu zaman belki en az 3-5 milyon kişinin vefat etmesi anlamına gelecektir. Bu çok acı bir bedel olur. Bizim bütün çabalarımız bu acı bedelleri ödemeyelim diye uğraşıyoruz.

Yaşayan hastalarda kalıcı bedellerin olduğunu görmekteyiz. Çok sevdiklerimizin bu dünyadan göçüp gitmesine kimsenin gönlü razı olmaz. Sayıdan çok bizim bu insanlarımıza bir birey olarak düşünmemiz gerekir. Her birey bir can, bir değer, bir anne, bir baba bunları öyle görmek lazım. Rakamlara bakarak hastanın ciddiyetini yorumlamak çok doğru değil. Her vefat eden kişi birisinin büyük bir kaybıdır.

İHA Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik açıklama yaptı.

"2025 yılını telaffuz edenler var ama o kadar süreceğini sanmıyoruz"

Aşı çalışmaları için henüz vakit var. İnsan ve hayvan deneyleri yapıldı bir kısmında. İnsan deneyleri aşamasına geldik özellikle. Aşının koruyucu etkisinin görülmesi gerekiyor bu insanlarda ve daha önemlisi bu aşıların yan etkisinin olmadığını göstermesi lazım. Eğer aşı ile insana daha fazla zarar vereceksek bunu yapmanın bir anlamı yok. Henüz etkili bir antiviral ajan bulunmuş değil. Bu ilaç virüsü öldürüyor, insanı iyileştiriyor diyebileceğimiz bir ilaç yok. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sabretmemiz gerekiyor. Bu salgının ne kadar devam edeceği bilinmiyor ama çeşitli örneklemeler var. 2025 yılını dahi telaffuz edilen örnekler var ama biz o kadar süreceğini sanmıyoruz. En az 1 seneden fazla süreceği tahmin edilebilir” dedi.

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, vaka artışını değerlendirdi: Küçük piklerden biri

"Bu sıcakta etkisi az"

İlhami Çelik, virüs dışarıda yaşayamadığı için yaz aylarında daha az görülebileceğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Akciğerlerin fibrozis dediğimiz yani kemikleşme şeklinde oluşan hastalarımız oldu. Bu da ileriki hayatlarında nefes alırken daha çok zorlanacağı anlamına geliyor. Akciğerin yapısı bozulmuş olacak. Akciğerin normal dokusu bozulduğu zaman çok daha fazla efor sarf etmemize, hastalarımızın kronik bronşit gibi astım gibi yapısal akciğer bozukluğunun olduğu durumlar gibi sıkıntılı durumlar yaşayacak demektir. Bundan korunmanın en iyi yolu bulaşmayı engellemektir.

Bu sıcakta etkisi bence daha az. Çünkü daha çok semptomsuz belirtiler gösteren hastalarımız var bu aşamada. Sıcağın olması insan vücudundaki virüsün öleceği anlamına gelmiyor. Bu virüsün ortadan kaybolması için insanlarda kuluçka süresini tamamlayıp iyileşmesi gerekiyor ki ve başkasına bulaştırmadan ancak yaz ayının getirdiği en önemli fayda şu, bu sayılar kış ayında olsaydı çok daha fazla olacaktı. Yaz ayında olmamızdan dolayı, dışarıda uzun süre yaşayamamasından dolayı daha az oluyor. Ciddi hastalık seyrediyor bazı hastalarımızda. İnsanlar yaz ayında ani sıcaklık değişikliklerine daha az maruz kalırlar. İnsan daha dirençlidir yaz ayında. İnsanlar kolay kolay zatürre olmazlar. Bulaşma oranı eğer kış ayında olsaydık ve böyle davransaydık çok daha fazla olacaktı. Bunu da akılda tutmakta fayda var.”

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara yaptığı açıklamada, Tepecik beldesinde 6 binada yaşayan 9 kişide Kovid-19 vakalarının görüldüğünü söyledi. Kovid-19'un kız isteme merasimi nedeniyle toplanan kişiler arasında yayıldığının değerlendirildiğini belirten Kara, şunları kaydetti: 

Manisa'dan bir aile, kız istemek için Tepecik beldesindeki bir ailenin evine gelmiş. Kız isteme merasimi nedeniyle de akrabalar toplanmış ve misafirlerle birlikte toplu yemek yenmiş... Bir süre sonra aileden bazı kişilerde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri hemen çalışma yaptı. Bunun neticesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak vaka sayılarında meydana gelen artışın önünü kesmek, süreğen hale gelmesini engellemek için birbiriyle akraba olan bu kişilerin yaşadığı binaları tespit ederek karantinaya aldık. Kara, 14 günlük karantina sürecinde bu ailelerin ihtiyaçlarının Vefa Destek Grupları tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi. Öte yandan, karantinaya alınan binaların önünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önlem aldı.

Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte koronavirüs vakalarında artışlar başladı. Artış yaşanan kentlerin başında gelen Diyarbakır'da normalleşme süreciyle birlikte 54 vatandaş hayatını kaybederken, 205 hasta da yatarak tedavi görmeye başladı. 20'sinin yoğum bakım, 6'sının solunum cihazına bağlı bulunduğu kentte 189 vatandaş da evde tedavi görüyor. Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı 

Diyarbakırlılar pazar günleri sabahın erken saatlerinde açılan ikinci el araç pazarına akın etti. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı pazarda vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken maskesiz dolaştığı görüldü. Van'dan Diyarbakır'daki açık oto pazarına gelen Çağla Çelik, esnaf olduğunu ve araç almak için Van'dan Diyarbakır açık oto pazarına geldiğini söyledi. Çelik, Bakıyorum kimse tedbir almıyor, umursamıyor, çok dikkat etmemiz lazım. Araç alacağız, bakıyoruz. Şu anda piyasada yüksek, araçlar da kısıtlı. Bugün 40 bin liralık bir araba, piyasada 55-60 bin liraya çıkmış. Bir ay önce 50 bin liraya sattığımız araç, şu anda burada 60 bin lira dedi.

