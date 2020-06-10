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Koronavirüs Bitliste 14 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
TÜRKİYE

Bitlis'te 14 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bazı köy ve bağlı mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan ilçesine bağlı 14 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tatvan ilçesi sınırlarındaki Kısıklı, Dirlik, Suboyu, Kepenek, Dönertaş, Sallıca, Aktoprak, Yorgalar, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Boblesür, Teknecik ve Beşikli köy ile mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 7 Haziran'da saat 23.50'den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 17.00 itibarıyla kaldırılmıştır."

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