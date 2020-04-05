Koronavirüs Bizi nereye kadar evde tutacaklar demişti 3 bin lira cezayı yedi
TÜRKİYE

“Bizi nereye kadar evde tutacaklar” demişti: 3 bin lira cezayı yedi

İstanbul Bebek sahilinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan ve "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" diyerek şaşkınlık oluşturan genç kıza, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 bin lira idari para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Evden çıkma sebebini gülerek anlatan genç kız 'pes' dedirtmişti.
Evden çıkma sebebini gülerek anlatan genç kız 'pes' dedirtmişti.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile yurt genelinde sahil bantlarında ve parklarda yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Vatandaşların birçoğu virüsten korunmak için kurallara uyarken dün ise Beşiktaş’ta bazı vatandaşlar yasağı hiçe sayarak sahilde yürüyüş yapmaya devam etmişti. Sahil boyunca devriye gezen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, yasağa uymayan vatandaşları ikaz ederek mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan kadın verdiği cevapla şoke etti
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Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan kadın verdiği cevapla şoke etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahil bandında balık tutmak ve yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Beşiktaş'ta yasağa uymayan bazı vatandaşlar yine sabah erken saatlerde spor yapmak için sahile geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir kadın ise 'Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar' diyerek şaşkınlık oluşturdu.

“Evde canım sıkılıyor" demişti

Bu kapsamda tüm uyarılara rağmen dışarıya çıkarak Bebek sahilde yürüyüş yapan Dilek Turgut ismindeki genç bir kız, “Evde canım sıkılıyor ve genelde bu saatlerde burası çok sessiz oluyor. Bu saatlerde burada çok fazla kimse olmadığı ve tek olduğum için yürüyüş yapıyorum. Evde nereye kadar tutacaklar bizi. Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor, evde kalamıyorum” demişti.

Genç kız ceza kesildiğini öğrenince şoke oldu.

Vatandaşlardan özür diledi

Bu sözlerinin ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genç kızı bulabilmek için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda polis, Şişli Mecidiyeköy’de yaşadığını tespit ettiği Dilek Turgut’un evine gitti. Genç kıza burada önce toplum sağlığı için uyarılarda bulunan polis, “Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak” suçundan işlem yaparak 3 bin lira da idari para cezası kesti. Bir süre şaşkınlık yaşayan genç kız ise, vatandaşlardan özür diledi.

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