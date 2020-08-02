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Brezilya, Hindistan ve Meksika'da koronavirüste son durum: Can kaybı artıyor

Brezilya, Hindistan ve Meksika'da koronavirüs kabusu: Can kaybı artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da bin 88, Hindistan'da 853, Meksika'da 784 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1088 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 93 bin 563’e, vaka sayısı 45 bin 392 artarak 2 milyon 707 bin 877’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 552 bin 318 vaka ve 23 bin 286 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 865 bin 729 olarak kayda geçti.

  • Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

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Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 853 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 37 bin 364'e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 54 bin 735 artarak 1 milyon 750 bin 723'e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 145 bin 629 kişi iyileşti.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

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Koronavirüs salgınının 1 milyon vaka sayısıyla en çok vurduğu ülkelerden biri olan Hindistan'da, sağlık altyapısı durma noktasına geldi. Bihar'da bir hastanede kaydedilen görüntülerde koridor dolup taşarken, hastalar kısıtlı test ve tedavi imkanlarıyla tedavi edilmeyi bekliyor.

Meksika

  • Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 784 artarak 47 bin 472'ye ulaştı.

Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 556 artışla 434 bin 193'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 284 bin 847 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış ve ilk ölüm ise 19 Mart'ta yaşanmıştı.

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