Bursa'da akıl almaz görüntüler: Bakan Koca'nın uyarılarına rağmen düğünde dip dibe göbek attılar
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her gün yaptığı uyarılar, Sağlık Müdürlüğü’nün Bursa'da organize edilen üç düğünde 42 kişinin koronavirüse yakalandığını açıklamasına rağmen düğünlerde ne maske ne de mesafe kurallarına uyuluyor. Kentte dün düzenlenen iki sokak düğününden sosyal medyaya yansıyan görüntüler "yok artık" dedirtti.
Bursa’da üç ayrı düğüne katılan 42 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen, maskesiz ve sosyal mesafesiz düğünler yapılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarına rağmen özellikle sokak düğünlerinde sosyal mesafe hiçe sayılıyor, maskeler takılmıyor.
Bursa Hacivat ve Kızyakup mahallelerinde gerçekleştirilen düğünlerde kurallara uyulmadı.
Gelin ve damatla birlikte düğüne katılan vatandaşların da pistlerde çiftetelli oynaması cep telefonu kameralarına yansıdı. Gelin ve damadın yakınları için hazırlanan alandaki sandalyelerin iç içe olması da uyarıların dikkate alınmadığını gösterdi.