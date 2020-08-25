Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bursada akıl almaz görüntüler Bakan Kocanın uyarılarına rağmen düğünde dip dibe göbek attılar
TÜRKİYE

Bursa'da akıl almaz görüntüler: Bakan Koca'nın uyarılarına rağmen düğünde dip dibe göbek attılar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her gün yaptığı uyarılar, Sağlık Müdürlüğü’nün Bursa'da organize edilen üç düğünde 42 kişinin koronavirüse yakalandığını açıklamasına rağmen düğünlerde ne maske ne de mesafe kurallarına uyuluyor. Kentte dün düzenlenen iki sokak düğününden sosyal medyaya yansıyan görüntüler "yok artık" dedirtti.

Haber Merkezi İHA
Bursa'daki düğünde sosyal mesafe hiçe sayıldı.
Bursa'daki düğünde sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Bursa’da üç ayrı düğüne katılan 42 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen, maskesiz ve sosyal mesafesiz düğünler yapılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarına rağmen özellikle sokak düğünlerinde sosyal mesafe hiçe sayılıyor, maskeler takılmıyor.

Kayseri'de düğün, mevlit, nişan gibi etkinlikler 2 saatle sınırlandırıldı
GÜNDEM
Kayseri'de düğün, mevlit, nişan gibi etkinlikler 2 saatle sınırlandırıldı
Bursa Hacivat ve Kızyakup mahallelerinde gerçekleştirilen düğünlerde kurallara uyulmadı.

Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti
OYNAT 00:59
Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında saydığı Diyarbakır'daki bir düğünde, çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin kol kola halay çekti. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı o anlar, kameralara yansıdı.


Oturma düzeninde sosyal mesafe sıfır

Gelin ve damatla birlikte düğüne katılan vatandaşların da pistlerde çiftetelli oynaması cep telefonu kameralarına yansıdı. Gelin ve damadın yakınları için hazırlanan alandaki sandalyelerin iç içe olması da uyarıların dikkate alınmadığını gösterdi.

Diyarbakır'da yine aynı manzara: Vaka sayısının en fazla olduğu beş ilden biri ama salgın umurlarında değil
FOTOĞRAF 10
Title
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka sayısında en çok artış yaşanan 5 ilden biri olarak açıkladığı Diyarbakır'da alınan önlem ve uyarılara rağmen hasta sayısındaki artış devam ediyor. Vaka sayılarındaki artışın nedenleri arasında ilk sıralarda maske takılmaması ya da yanlış takılması, düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ve taziye geleneğinin sürdürülmesi gelirken, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana kentte yapılan denetimlerde, 9 binden fazla kişiye yaklaşık 11 milyon TL ceza kesildi.
Title
Hafta sonu olması ve sıcaklık nedeniyle kent genelinde bir hareketlilik gözlenmezken, Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde vatandaşların çoğunun maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.
Title
Çarşı merkezine alışveriş için gelen Behzat Aktaş, yanlış maske kullanımına dikkat çekerek, Bazı arkadaşlar koluna saat takacağına maske takıyorlar. Bunun yerine yüzlerine taksalar hiç olmazsa ben de kurtulurum, karşıdaki insan da kurtulur, onun akrabası da kurtulur. Diyarbakır ilk 5 il arasında ama patlama yapmak üzere. Bizim önlemimiz, bizim elimizdedir. İnsanoğlunun yapamayacağı bir şey yok dedi.
Title
Sur ilçesinin tarihi yerlerini görmeye gelen Hasan Gürkan ise insanların çoğunun artık maskeyi aksesuar olarak kullandığını ifade ederek, şunları kaydetti: Kollarına takıyorlar, başka şekilde kullanıyorlar. Bu da koronavirüs vakalarının artmasına neden oluyor.
Title
Vatandaşlar doğru ve düzenli bir şekilde maske takarlarsa salgının üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Ben dışarıya kesinlikle maskesiz çıkmıyorum. Hangi ortamda olursam olayım maskem sürekli ağzımda geziyorum. Yanımda kolonya bulunduruyorum genellikle. Kendimi o şekilde dezenfekte ediyorum.
Title
Diyarbakır halkı da bu şekilde duyarlı olursa, bu salgının üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu yönde. Vatandaş da buna dikkat ederse hep beraber el birliğiyle bu salgının üstesinden gelebiliriz.
Title
Title
Title
Title
Diyarbakır'da yine aynı manzara: Vaka sayısının en fazla olduğu beş ilden biri ama salgın umurlarında değil
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürüyor. Yeni normalleşme sürecine geçildikten sonra vatandaşların gevşemesi, vaka sayılarında artışa neden oluyor. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vaka sayılarında en fazla artışın yaşandığı beş ilden biri olan Diyarbakır'dan şoke eden görüntüler gelmeye devam ediyor. Tıklım tıklım dolu sokaklarda halk ne maske takıyor, ne sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Uzmanlar, ikinci dalga endişesi konusunda vatandaşı uyarıyor.


Abone Ol Google News
Otobüste akılalmaz olay

Otobüste akılalmaz olay

​Kadına tokat attı, yolcular film izler gibi izledi.
İstanbulu kana bulayacaktı

İstanbul'u kana bulayacaktı

​Taksim'de keşif yapan DEAŞ'lı terörist yakalandı.
Yeni müjdeler yolda

​Bu sefer doğal gazın yanında petrol de olabilir.
Deniz yüzeyini kapladı

Deniz yüzeyini kapladı

​Giresun'daki sel felaketinin ardından yeni görüntüler.

Türkiye ​7 yılda çıkarılacak gazı 3 yılda çıkarabilecek.

​Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri.

​Yangın sonrası drone ile havadan çekildi.

Trabzonspor'un anlaştığı oyuncuda hesaplar karıştı.

Doğal gaz bulundu, ilanlar değişti: Tuna-1 manzaralı satılık 4+1

Polis ekipleri suç makinesini yakaladı.

​ABD Başkanı Donald Trump'tan övgü dolu sözler..
Tam 60 milyon lira!

Tam 60 milyon lira!

​Yük gemisinin suya batık kısmına sakladılar ama yakalandılar.
20 metre sürüklendiler

20 metre sürüklendiler

​Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.
Elimiz böyle güçlenecek

Elimiz böyle güçlenecek

​Doğal gaz alımını Rusya ve İran'dan kısmaya başladık.
Tek kaybeden<br>Atina olur

Tek kaybeden
Atina olur

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert uyarı.
Arabalar evler<br>aşağı gitti

Arabalar evler
aşağı gitti

​Giresun'da yaşanan görülmemiş felaketi anlattılar.
BAE’ye en sert tepkiyi gösterdi

BAE’ye en sert tepkiyi gösterdi

​İsrail'le olan normalleşme utanç verici...
Karadeniz için yeni müjdeler yolda: Bu sefer gazın yanında petrol de olabilir
Ekonomi

Karadeniz için yeni müjdeler yolda: Bu sefer gazın yanında petrol de olabilir

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından sürpriz gelişmeyi yorumlayan uzmanlar İsrail'in Doğu Akdeniz'deki 1 trilyon metreküplük keşfini örnek göstererek, Sakarya Havzası'ndan peş peşe yeni rezervlere ilişkin müjdeler gelebileceğini belirtiyor. Uzmanlar jeolojik olarak yan yana ya da üst üste formasyonlarda olmasından kaynaklı yeni rezervlerin hem doğal gaz hem de petrol şeklinde olabileceğinin de altını çiziyor. Yapılan araştırmalara göre Karadeniz'de “varlığı tahmin edilen” en az 7 trilyon 600 milyar metreküp doğal gaz rezervi olduğu biliniyor.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı: Beklemeden yola devam
Hayat

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule'de hızlı PCR testi imkanı: Beklemeden yola devam

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule’de stant açtı. Almanya başta olmak üzere yurt dışında yaşadıkları ülkelere dönüş yapan Türk vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı’nda kısa süre içinde test sonuçlarını alarak yolculuklarına devam edebiliyor.
Destekleme ve Yetiştirme Kursu için başvurularda sona gelindi
Gündem

Destekleme ve Yetiştirme Kursu için başvurularda sona gelindi

Öğretmenlerin seminerlerinin başlamasıyla birlikte, Destekleme ve Yetiştirme Kursları da gündeme geldi. 2020-2021 eğitim yılında, DYK başvuruları öğretmenler için devam ediyor. e-Kurs başvuruları başladı mı? DYK burs başvuruları ne zaman alınacak? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.