Cihazı ihraç edebiliriz: Milli Mücadele şuuruyla başardık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecini anlattı. 14 günde seri üretimine geçilen ve Başakşehir Şehir Hastanesi’nde kullanılmaya başlanan yüzde 100 yerli cihazın dünya standartlarında olduğunu belirten Varank, “Türk mühendisleri projede Milli Mücadele süreci şuuruyla hareket ettiler” dedi. Ekiplerin bu sürece asla para kazanma amaçlı bakmadıklarını belirten Varank, şunları söyledi: “Ben mühendislerimizin teknik çalışmalarının raporlarını her gün okudum. Her biri gece gündüz fedakarca çalıştılar. Yurt dışından ithal edilmesinde zorlanılan, hatta iki katı fiyatına alınmaya çalışılıp bize gönderilmeyen ürünlerin 2-3 gün gibi kısa bir sürede yerlileştirildiğini birebir takip ettim. Bu fedakarlıkla olabilecek bir şey.”

BIOSYS 12 ADET ÜRETMİŞTİ

“Yoğun bakım solunum cihazı ihtiyacını kısa sürede fark ederek Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaları araştırdık. Bakanlığımızın çeşitli destekleriyle ortaya çıkmış bir girişimcilik firması vardı, ismi Biosys. Bu firmanın yoğun bakım solunum cihazları ürettiğini tespit ettik. Bu cihazlar ancak pilot seviyede üretilmişti. Tüm Türkiye’de 12 tane üretildiğini ve bazı hastanelerde kullanıldığını belirledik. Bunun üzerine arkadaşlarımızla bir planlama yaptık ve dedik ki ‘Biz bu cihazları ülkemizde üretebiliriz.’ Böylece yola çıktık. Hızlıca Baykar ve Aselsan ile irtibata geçtik. Cihazların seri üretimi ve içindeki parçaların üretilmesi için yaptığımız görüşmeler sonucu firmaları bir araya getirdik.”

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14 GÜNDE HAT KURULDU

“Burada özellikle Baykar’dan Selçuk Bayraktar’ın çok büyük desteği oldu. Bu işi sahiplendi ve cihazın seri üretimi için mühendislik çalışmalarını yaptık. Bu esnada da ülkemizin yine köklü sanayi kuruluşlarından Arçelik ile irtibata geçtik. Onlar da bu çalışmanın içinde olmayı kabul ettiler. Bunun hızlı ve seri üretimi için sıfırdan bir hat kuruldu ve bu hatta cihazlar üretilmeye başlandı. Bu 4 büyük firmanın yanında, özellikle KOBİ ölçeğindeki tedarikçiler de projede yer aldı. Örneğin bir kauçuk firmamız sadece bu aletlerde kullanılan contaların üretimi için fabrikasını açtı. Milli Mücadele olarak adlandırabileceğimiz bu birliktelik neticesinde, 14 gün gibi kısa bir sürede tüm dünyanın peşine düştüğü, hastaların tedavisinde en önemli sağlık aletlerinden birisi olan bu yoğun bakım solunum cihazının seri üretimini gerçekleştirmiş olduk.”

İhraç edebiliriz

Ürettikleri yerli solunum cihazına Türkiye’nin sağlık altyapısı sayesinde belki de hiç ihtiyaç duymayacaklarını kaydeden Bakan Mustafa Varank, “Çünkü altyapımız sağlam ama biz her hâl ve şartta eğer ileride ihtiyacımız olursa diye bunları yerli ve milli olarak çok hızlı bir şekilde üretmiş olduk. Cihazın seri üretimi de ihtiyaç halinde kullanılmak üzere başlatıldı” dedi. Cihazların sadece Türkiye için üretilmediğini belirten Varank, “Biz bu cihazları aynı zamanda insanlık için ürettik. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız uygun görürse, bu cihazın ihracatı da yapılabilir. Çünkü dünya standartlarında bir alet ürettiğimize inanıyoruz” açıklaması yaptı. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye’nin teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi üreten bir ülke olmasını istediklerini vurgulayan Varank, “Bunun yolunun nereden geçtiği belli. Ülke olarak Ar-Ge’ye ve insana yatırım yapmamız lazım. 18 senede gerçekten önemli bir noktaya geldik. Zaten savunma sanayisindeki başarılarımızı, özellikle son operasyonlarımızdan sonra bütün dünya konuşmaya başlamıştı. İşte biz bu yakaladığımız şuuru, bu anlayışı sanayinin bütün alanlarına yaymak istiyoruz. Gelecek dönemde sağlık endüstrisi alanında ilave katma değer oluşturacak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi için destekler vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.