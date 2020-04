Çin'de koronavirüsten 9 gündür yeni can kaybı yok Çin'de koronavirüsten 9 gündür yeni can kaybı yok Çin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yeni can kaybı yaşanmadığı açıklandı. Öte yandan koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden ayrılmak isteyen yüz binlerce kişinin bazı prosedürleri tamamlaması gerekiyor.

Haber Merkezi 24 Nisan 2020, 12:24 Son Güncelleme: 24 Nisan 2020, 12:29 AA