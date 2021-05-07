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Koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğan İlimde kıskançlık olmaz
POLİTİKA TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlimde kıskançlık olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı tartışmalarına ilişkin, "İlim tüm insanlığın ortak malıdır, ilimde kıskançlık olmaz. İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir anlayış yanlış bir yaklaşımdır" dedi. Erdoğan, "Eylül, ekim aylarına yetiştirmeyi planladığımız bu çalışmayla da yerli aşımızı inşallah yapacağız" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlimde kıskançlık olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "(Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkı) İlim tüm insanlığın ortak malıdır, ilimde kıskançlık olmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bunları da sadece ülkemizde kullanmak değil, tüm dünyada nereden bir talep varsa hepsiyle de paylaşmaya hazır olduğumuzu söylemiş olduk" dedi.

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Erdoğan, "İnsanlığın sağlığıyla alakalı bir konuda 'Bunu biz ürettik, kimseye vermeyiz' gibi bir anlayış yanlış bir yaklaşımdır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde de şu anda ciddi bir çalışma, yoğun bir çalışma var. Eylül, ekim aylarına yetiştirmeyi planladığımız bu çalışmayla da yerli aşımızı inşallah yapacağız" diye konuştu.

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