Koronavirüs Denizlide şaşkına çeviren olay Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı
TÜRKİYE

Denizli'de şaşkına çeviren olay: Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayıp, hafif ticari aracıyla trafiğe çıkan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, hareketli dakikalar yaşattı. Polisin peşine düştüğü sürücü, aracını içinde eşiyle birlikte terk edip kaçtı. Kaçan sürücünün 'adam yaralama' suçundan arandığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
O.K. ve eşine sokağa çıkma yasağını ihlal ile trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle yaklaşık 8 bin lira para cezası kesileceği öğrenildi.
O.K. ve eşine sokağa çıkma yasağını ihlal ile trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle yaklaşık 8 bin lira para cezası kesileceği öğrenildi.

Denizli'deki olay, bugün 15.00 sıralarında, Pelitlibağ Mahallesinde yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayan O.K., eşi S. K. ile birlikte 51 DD 303 plakalı hafif ticari aracına binerek evden çıktı. O. K.'nin kullandığı hafif ticari araç Barış Caddesinde seyir halindeyken, polis fark etti. Polisin ‘dur’ ikazına rağmen sürücü kaçtı.

Yaklaşık 10 dakika ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonucunda kaçamayacağını anlayan O.K., aracıyla bir araziye girip saklanmak istedi. Bu sırada park halindeki bir minibüsün arka tamponuna çarpan O.K., eşi S. K.'nin içinde bulunduğu aracı terk edip kaçtı.

Polis ekipleri aracı, boş bir arazide içinde S. K. ile buldu. S.K., "Eşim ceza yememek için kaçtı. Bana ceza yazın fark etmez" dedi. Eşini ve aracını terk edip kaçan O. K.'nin 'adam yaralama' suçundan arandığı öğrenildi. Polisin O.K.'yı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan olay yerine toplanan vatandaşlar ise, polis tarafından evlerine girmeleri konusunda uyarıldı. Hafif ticari araç, polis ekipleri tarafından olay yerinden çekildi.

O.K. ve eşine sokağa çıkma yasağını ihlal ile trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle yaklaşık 8 bin lira para cezası kesileceği öğrenildi.

Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde cadde, sokak ve yollar boş kaldı
FOTOĞRAF 22
Title
İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi.
Title
İstanbul’un en önemli tarihi simgelerinden Galata Kulesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ile boş sokaklarla birlikte fotoğraflandı.
Title
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi
Title
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından başkent Ankara'nın sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.
Title
İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Ankara kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı. Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine gönderdi.
Title
İzmir'de sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Title
İzmir'de sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Title
Bursa'da kent merkezi ve mahallelerde yasağa uyan vatandaşlar, market ve alışveriş merkezlerinde oluşturdukları yoğunluğun ardından evlerine döndü.
Title
Samsun
Title
Malatya
Title
Konya
Title
Kahramanmaraş
Title
Kayseri
Title
Samsun
Title
Kocaeli
Title
Trabzon
Title
Konya
Title
Mersin
Title
Diyarbakır
Title
Antalya
Title
Şanlıurfa
Title
Van
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde cadde, sokak ve yollar boş kaldı
30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak iş yeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentlerde cadde, sokak ve yollar boş kaldı.


Abone Ol Google News
MEBden yeni uygulama

MEB'den yeni uygulama

​Miniklerin merak ettiği sorular tek tek cevap buluyor.
Tüm Türkiyeye örnek olan şehir

Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir

​Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı.
Türk ekonomisinin bünyesi sağlam

Türk ekonomisinin bünyesi sağlam

​Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, açıklamalarda bulundu.
Kendini 'Hızır' olarak tanıttı

Kendini 'Hızır' olarak tanıttı

​Mahallenin tüm borcunu ödeyip 60 tane de koli hazırlattı.
Temmuz'da<br>bitmesi imkansız

Temmuz'da
bitmesi imkansız

​Bilim insanlarından yeni tahmin.
Trump<br>köşeye sıkıştı

Trump
köşeye sıkıştı

​Amerikan basını salgın karşısındaki başarısızlığı yazıyor.
Cezayı duyunca gerçek ortaya çıktı

Cezayı duyunca gerçek ortaya çıktı

​'Türkçe bilmiyorum' diyerek polisi kandırmaya çalıştı.
En büyük sıkıntı<br>toplu taşıma

En büyük sıkıntı
toplu taşıma

​Göksu, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Tek farkı var

Tek farkı var

​Uzmanlardan kritik uyarı: Koronavirüs ile karıştırılmamalı.
Şehit babası duygulandırdı

Şehit babası duygulandırdı

3 aylık şehit maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Çin'den<br> izahat istedik

Çin'den
izahat istedik

​Ermenistan'a gönderilen paketlere yazılmıştı.
Amasra sallandı

Amasra sallandı

4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İkinci sessiz gece

İkinci sessiz gece

​Şehirler bomboş kaldı, polis ekipleri denetimi arttırdı.
En kritik 48 saat

En kritik 48 saat

Bilim Kurulu hareketliliği gün gün izledi ve kararını verdi.
Umut veren haber!

Umut veren haber!

Bakan Koca gece yapılan telekonferans görüşmesinde açıkladı.
101 milyon<br>ekmek herkese yeter

101 milyon
ekmek herkese yeter

​Fırıncılar, araçlarıyla sokaklarda ekmek dağıtmaya devam ediyor.
Salgınla<br>ilgili tarih verdi

Salgınla
ilgili tarih verdi

​Prof. Dr. Hakan Oğuztürk Yeni Şafak'a konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.