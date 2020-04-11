Denizli'de şaşkına çeviren olay: Yasağı deldi, eşini araçta bırakarak polisten kaçtı

O.K. ve eşine sokağa çıkma yasağını ihlal ile trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle yaklaşık 8 bin lira para cezası kesileceği öğrenildi.

Denizli'deki olay, bugün 15.00 sıralarında, Pelitlibağ Mahallesinde yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayan O.K., eşi S. K. ile birlikte 51 DD 303 plakalı hafif ticari aracına binerek evden çıktı. O. K.'nin kullandığı hafif ticari araç Barış Caddesinde seyir halindeyken, polis fark etti. Polisin ‘dur’ ikazına rağmen sürücü kaçtı.

Yaklaşık 10 dakika ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonucunda kaçamayacağını anlayan O.K., aracıyla bir araziye girip saklanmak istedi. Bu sırada park halindeki bir minibüsün arka tamponuna çarpan O.K., eşi S. K.'nin içinde bulunduğu aracı terk edip kaçtı.

Polis ekipleri aracı, boş bir arazide içinde S. K. ile buldu. S.K., "Eşim ceza yememek için kaçtı. Bana ceza yazın fark etmez" dedi. Eşini ve aracını terk edip kaçan O. K.'nin 'adam yaralama' suçundan arandığı öğrenildi. Polisin O.K.'yı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan olay yerine toplanan vatandaşlar ise, polis tarafından evlerine girmeleri konusunda uyarıldı. Hafif ticari araç, polis ekipleri tarafından olay yerinden çekildi.

O.K. ve eşine sokağa çıkma yasağını ihlal ile trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle yaklaşık 8 bin lira para cezası kesileceği öğrenildi.

FOTOĞRAF 22 İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. İstanbul’un en önemli tarihi simgelerinden Galata Kulesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ile boş sokaklarla birlikte fotoğraflandı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından başkent Ankara'nın sokaklarının boşaldığı gözlemlendi. İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Ankara kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı. Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine gönderdi. İzmir'de sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. İzmir'de sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. Bursa'da kent merkezi ve mahallelerde yasağa uyan vatandaşlar, market ve alışveriş merkezlerinde oluşturdukları yoğunluğun ardından evlerine döndü. Samsun Malatya Konya Kahramanmaraş Kayseri Samsun Kocaeli Trabzon Konya Mersin Diyarbakır Antalya Şanlıurfa Van Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde cadde, sokak ve yollar boş kaldı 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak iş yeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentlerde cadde, sokak ve yollar boş kaldı. BiP'te paylaş

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