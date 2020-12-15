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Koronavirüs Doktor Fauciden Biden ve Trumpa tavsiye Bir an önce koronavirüs aşısı olun
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Doktor Fauci'den Biden ve Trump'a tavsiye: Bir an önce koronavirüs aşısı olun

Doktor Fauci'den Biden ve Trump'a tavsiye: Bir an önce koronavirüs aşısı olun

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci, Joe Biden ve Donald Trump'a bir an önce koronavirüs aşısı olmalarını tavsiye etti.

Haber Merkezi AA
Anthony Fauci
Anthony Fauci

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ve Başkan Donald Trump'a bir an önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmalarını tavsiye etti.

Fauci, Amerikan ABC televizyonuna açıklamalarda bulundu.

  • "Biden, çok yakında ABD Başkanı, Harris de Başkan Yardımcısı olacak." diyen Fauci, "Güvenlik nedeniyle mümkün olan en kısa sürede aşı yaptırmaları gerektiğini düşünüyorum. Tavsiyem, ocakta başkanlığa başlarken tam anlamıyla korunması." dedi.

Fauci, ekimde Kovid-19'a yakalanmasına rağmen Başkan Trump'ın hala aşı olması gerektiğini düşündüğünü vurgulayarak, "Bana sorarsa hem ona hem de Başkan Yardımcısı Pence'e aşı olmasını öneririm." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, aşı hazır olduğunda kamuoyu önünde yaptıracağını belirtirken, Trump ise "yakın zamanda aşı olmayı planlamadığını ama uygun zamanda aşı olmayı dört gözle beklediğini" söylemişti.

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