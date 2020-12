Doktor Fauci'den Biden ve Trump'a tavsiye: Bir an önce koronavirüs aşısı olun Doktor Fauci'den Biden ve Trump'a tavsiye: Bir an önce koronavirüs aşısı olun ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci, Joe Biden ve Donald Trump'a bir an önce koronavirüs aşısı olmalarını tavsiye etti.

Haber Merkezi 15 Aralık 2020, 19:08 Son Güncelleme: 15 Aralık 2020, 19:08 AA