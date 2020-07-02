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DÜNYA

Koronavirüs nedeniyle dünyada kaç kişi öldü? Dünyada koronavirüste son durum

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 6 milyonu aştı. En fazla hastanın iyileştiği ülke bir milyon 164 bin 680 ile ABD oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 6 milyon 32 bin 985 kişi sağlığına kavuştu.

  • En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (Bir milyon 164 bin 680), Brezilya (916 bin 147), Rusya (422 bin 931), Hindistan (359 bin 896), Şili (245 bin 443), İran (191 bin 487), İtalya (190 bin 717), Almanya (179 bin 800), Peru (178 bin 245) ve Türkiye (175 bin 422) oldu.

Çin'de 3, Güney Kore'de 54 yeni koronavirüs vakası görüldü
KORONAVİRÜS
Çin'de 3, Güney Kore'de 54 yeni koronavirüs vakası görüldü

Çin'de ortaya çıkan virüs, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 810 bin 307’ye ulaşırken, virüs nedeniyle 519 bin 83 kişi hayatını kaybetti.

Fransız televizyonu Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü yağdırdı
OYNAT 02:02
Fransız televizyonu Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü yağdırdı
Uluslararası haber kanalı France 24 “Türk Hastaneleri Kovid-19'a Karşı İyi Bir Yönetim Modeli Olarak Öne Çıkıyor' başlıklı bir haber yayınladı. Haberde, 83 milyon nüfusta 200 binden az pozitif vakayla Türkiye'nin koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele eden ülke olarak öne çıktığı vurgulandı.


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