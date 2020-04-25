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Koronavirüs Etiyopyadaki 260 vatandaş Türkiyeye dönüyor
DÜNYA

Etiyopya’daki 260 vatandaş Türkiye'ye dönüyor

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Etiyopya’da kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel uçak seferi düzenleniyor. Türk vatandaşlarının gece saatlerinde ülkeden Türkiye'ye doğru hareket etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
arşiv
arşiv

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, başkent Addis Ababa’daki Bole Havalimanı'nda 260 yolcuyu kabul etmeye başlarken Türk vatandaşlarının gece saatlerinde ülkeden hareket etmesi planlanıyor.

Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, yaptığı açıklamada, seferin, Türkiye’nin 59 ülkede kalan 25 bin vatandaşı için yapılmış geniş kapsamlı bir planın parçası olduğunu hatırlatarak vatandaşların ramazanda aileleriyle birlikte olma arzusu taşıdıklarını söyledi.

Alp, tahliyenin tam anlamıyla geçici bir önlem olduğunu ifade ederek, "Türkiye için yola çıkan vatandaşlarımız bu güzel ülkeye geri dönecekler." diye konuştu.

Büyükelçi ayrıca, Türkiye’nin salgına karşı Etiyopya’yla birlikte mücadele ettiğini ve yakın zamanda ülkeye yeni insani yardımların ulaştırılacağını belirtti.

DHA
arşiv

Dönemediği için tedavisi yarıda kaldı

Tedavisine devam etmek için ülkesine geri dönmesi gereken ancak salgın nedeniyle uçuşların iptaliyle Etiyopya’da kalan Türk vatandaşı Ali Tashin ise uçak seferinin kendisi için hayat kurtarıcı bir rolü olduğuna vurgu yaptı.

Tashin, tedavisinin ardından yaklaşık 9 yıldır ülkede yürüttüğü işine geri dönmeyi planladığını dile getirdi.

Yolcular sağlık kontrollerine tabi tutularak 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürülecek.

Büyükelçilik verilerine göre, Etiyopya’da yaklaşık 3 bin 500 Türk vatandaşı yaşıyor.

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