Filipinler'de 29 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Filipinler'de 29 günlük bebek, Koronavirüs'ün en genç kurbanlarından biri oldu.

Nefes almakta zorlandığı için hastanede tedavi gören bebek, yeni tip Koronavirüs kaynaklı sepsis sebebiyle hayatını kaybetti.

Filipinler Sağlık Bakanı Maria Rosario Vergeire, "Koronavirüs kaynaklı en genç ölüm Batangas'ta 29 günlük bir bebek oldu" dedi. Bakan, "Bebek, ağır solunum sistemi enfeksiyonunun sebep olduğu sepsis sebebiyle hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Kan zehirlenmesi olarak da bilinen sepsis, bağışıklık sisteminin bir enfeksiyona aşırı tepki göstermesi ve iç organlara zarar vermesine deniyor.

6 Nisan'da ABD'nin Louisiana eyaletinde Koronavirüs'e yakalanan bir anne erken doğum yapmıştı ve bebek doğduğu gün hayatını kaybetmişti. Bebeğin Koronavirüs testi sonuçları negatif gelmişti ve ölüm sebebinin erken doğum olduğu belirlenmişti.

Hastayla ilgilenen Dr William Clark, "Diğer doktorlar ve ben, annenin test sonuçları pozitif olduğu için bunun Covid-19 kaynaklı bir ölüm olduğuna karar verdik" dedi.