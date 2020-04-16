Koronavirüs Filipinlerde 29 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
DÜNYA

Filipinler'de 29 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Filipinlerde 29 günlük bir bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Filipinler Sağlık Bakanı Maria Rosario Vergeire, "Koronavirüs kaynaklı en genç ölüm Batangas'ta 29 günlük bir bebek oldu" diyerek, "Bebek, ağır solunum sistemi enfeksiyonunun sebep olduğu sepsis sebebiyle hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Filipinlerde 29 günlük bebek hayatını kaybetti.
Filipinlerde 29 günlük bebek hayatını kaybetti.

Filipinler'de 29 günlük bebek, Koronavirüs'ün en genç kurbanlarından biri oldu.

Nefes almakta zorlandığı için hastanede tedavi gören bebek, yeni tip Koronavirüs kaynaklı sepsis sebebiyle hayatını kaybetti.

Filipinler Sağlık Bakanı Maria Rosario Vergeire, "Koronavirüs kaynaklı en genç ölüm Batangas'ta 29 günlük bir bebek oldu" dedi. Bakan, "Bebek, ağır solunum sistemi enfeksiyonunun sebep olduğu sepsis sebebiyle hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Kan zehirlenmesi olarak da bilinen sepsis, bağışıklık sisteminin bir enfeksiyona aşırı tepki göstermesi ve iç organlara zarar vermesine deniyor.

6 Nisan'da ABD'nin Louisiana eyaletinde Koronavirüs'e yakalanan bir anne erken doğum yapmıştı ve bebek doğduğu gün hayatını kaybetmişti. Bebeğin Koronavirüs testi sonuçları negatif gelmişti ve ölüm sebebinin erken doğum olduğu belirlenmişti.

Hastayla ilgilenen Dr William Clark, "Diğer doktorlar ve ben, annenin test sonuçları pozitif olduğu için bunun Covid-19 kaynaklı bir ölüm olduğuna karar verdik" dedi.

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