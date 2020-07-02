Gazeteciler virüs kurbanı: Sayının daha da artacağından korkuluyor

GÖREVDE YAKALANDILAR
İsviçre merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), mart başından bu yana 35 ülkede en az 186 gazetecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. PEC’ten yapılan açıklamada, salgının en çok Latin Amerika’da etkili olduğu, hayatını kaybeden gazetecilerin üçte ikisinin görevi başında hastalığa yakalandığı ifade edildi. Açıklamada, haziran ayının salgın nedeniyle en çok gazetecinin yaşamını yitirdiği ay olduğuna dikkat çekildi.
ÇOK DAHA YÜKSEK OLABİLİR
- Sayının çok daha yüksek olabileceği vurgulanırken, buna gerekçe olarak da test yaptırmayan ve ölüm nedenleri açıklanmayan gazeteciler gösterildi. Araştırmaya göre, Latin Amerika ülkelerinde 93, Asya’da 34, Avrupa’da 26, Afrika’da 19 ve Kuzey Amerika’da da 14 gazeteci virüs nedeniyle öldü. 37 gazetecinin hayatını kaybettiği Peru listede ilk sırada yer alırken, Brezilya’da 16, Meksika’da 14, ABD’de 13 ve Ekvador’da 12 gazeteci yaşamını yitirdi.