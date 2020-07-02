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DÜNYA

Gazeteciler virüs kurbanı: Sayının daha da artacağından korkuluyor

Mart ayı başından bu yana en az 186 gazetecinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybeden gazetecilerin çoğunun virüse görev başında yakalandığı kaydedilen açıklamada, en çok kaybın Latin Amerika’da yaşandığı ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Açıklamada, günde neredeyse iki gazetecinin öldüğü haziran ayında toplamda 59 gazetecinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğinin altı çizildi.
Açıklamada, günde neredeyse iki gazetecinin öldüğü haziran ayında toplamda 59 gazetecinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğinin altı çizildi.

GÖREVDE YAKALANDILAR

İsviçre merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), mart başından bu yana 35 ülkede en az 186 gazetecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. PEC’ten yapılan açıklamada, salgının en çok Latin Amerika’da etkili olduğu, hayatını kaybeden gazetecilerin üçte ikisinin görevi başında hastalığa yakalandığı ifade edildi. Açıklamada, haziran ayının salgın nedeniyle en çok gazetecinin yaşamını yitirdiği ay olduğuna dikkat çekildi.

ÇOK DAHA YÜKSEK OLABİLİR

  • Sayının çok daha yüksek olabileceği vurgulanırken, buna gerekçe olarak da test yaptırmayan ve ölüm nedenleri açıklanmayan gazeteciler gösterildi. Araştırmaya göre, Latin Amerika ülkelerinde 93, Asya’da 34, Avrupa’da 26, Afrika’da 19 ve Kuzey Amerika’da da 14 gazeteci virüs nedeniyle öldü. 37 gazetecinin hayatını kaybettiği Peru listede ilk sırada yer alırken, Brezilya’da 16, Meksika’da 14, ABD’de 13 ve Ekvador’da 12 gazeteci yaşamını yitirdi.

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