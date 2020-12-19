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Koronavirüs Gelecek nesiller unutmasın Dünyada ilk uygulanan koornavirüsün aşısının şişesi ve şırıngası müzeye konuldu
DÜNYA

Gelecek nesiller unutmasın: Dünyada ilk uygulanan koornavirüsün aşısının şişesi ve şırıngası müzeye konuldu

İngiltere’nin başkenti Londra'da bulunan Bilim ve Sanayi Müzesi, dünyada ilk olarak Margaret Keenan’a uygulanan koronavirüs aşısının şişesini ve şırıngasını müzenin eserleri arasına koydu. Ziyaretçiler, aşının şişesi ve şırıngasını, 2021'in ilk aylarında müzede görebilecek.

Haber Merkezi DHA
İngiltere'de Pfizer / BioNTech aşısı, 90 yaşındaki Margaret Keenan'a yapılmıştı.
İngiltere'de Pfizer / BioNTech aşısı, 90 yaşındaki Margaret Keenan'a yapılmıştı.

Koronavirüs aşısını ilk uygulayan ülke İngiltere’de, Coventry Üniversite Hastanesi'nde 8 Aralık 2020 Salı günü sabah saat 6.45'te, Pfizer BioNTech Covid-19 aşısı dünyada ilk kez uygulanarak tarihte yerine aldı. Covid-19 aşısını ilk olan kişi Margaret Keenan’a (90) uygulanan aşının şişesi ve şırıngası, Londra’da bulunan Bilim ve Sanayi Müzesi’ne konuldu.

İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı: İlk aşı yapıldı
KORONAVİRÜS
İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı: İlk aşı yapıldı



Şişenin ve şırınganın tarihi durumu ölümsüzleştirdi

Müzeden yapılan açıklamada “Bu küçük ama önemli nesneyi koruyarak, gelecek nesillerle paylaşılacak ilk COVID-19 aşılamasının tarihi durumunu ölümsüzleştiriyoruz. 2021'in başlarında, şişe, tıp tarihine adanmış en büyük galeride sergilenecek" ifadeleri kullanıldı.


İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı ilk kez insan üzerinde denendi
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İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı ilk kez insan üzerinde denendi
Avrupa'da koronavirüse (Kovid-19) karşı insan üzerinde aşı denemeleri ilk kez İngiltere'de başladı. İngiliz medyasına konuşan doktorlar, aşı denemelerinden yüzde 80 umutlu olduklarını söyledi. Klinik deneylerde, gönüllülerin yarısına ChAdOx1 nCoV-19 aşısı diğer yarısına da kontrol amaçlı 2015 yılından beri İngiltere'de kullanılan 'MenACWY' menenjit aşısı yapılacak. Her iki grup da kendilerine hangi tür aşının verildiğini bilmeyecek. Gönüllüler 6 ay içerisinde belli aralıklarla aşı olacak ve kendilerine verilen elektronik günlüklere nasıl hissettiklerini yazmaları istenecek.


Bu nesneler nadiren saklanır

Bilim ve Sanayi Müzesi yaptığı açıklamada, geçmişte salgınla ilgili nesnelerin elde edilmesinin zor olduğunu ifade ederek “Bu eşyalar, geçici nitelikleri nedeniyle yok edildikleri için (patojenler veya vücut sıvılarıyla temas nedeniyle) veya belki de bu travmatik olayları yaşayan insanların unutmaya istekli olması nedeniyle nadiren hayatta kalır” dedi.

Dünyaya umut olan aşıda Türk imzası
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Dünyaya umut olan aşıda Türk imzası
Tüm dünyanın gözü kulağı koronavirüs aşı çalışmalarındayken dün Alman BioNTech ve ABD merkezli Pfizer, yüzde 90 başarı sağlayan aşı adaylarını tüm dünyaya duyurdular. Gerçekten de ışık hızıyla ilerleyen süreç sonunda ilk meyvelerini vermeye başladı. Aşının üçüncü faz klinik deneylerinde hastalığın bulaşması büyük oranda engellendi. Tüm dünyaya umut olan aşı çalışmasının arkasında ise Türkiye kökenli iki bilim insanı var: Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Gelin bilime yön veren bu başarılı çifti birlikte tanıyalım.


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