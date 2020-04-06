Hani Türkiye el koymuştu? 116 solunum cihazı İspanya'ya gönderilecek

Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla 116 solunum cihazının İspanya’ya ihracı için izin verdiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, ürünlerin önümüzdeki günlerde İspanya’ya gönderileceğini belirtti.
ELÇİLİK DE YALANLADI
- Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliği de İspanya’nın yardım talebine Türkiye’nin karşılık vererek, hibe ettiği sağlık malzemelerini 1 Nisan’da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçakla gönderdiğini hatırlatarak, maske ve tulum gibi sipariş edilen tıbbi malzemeler için de ihraç izinlerinin çıkarıldığını aktardı: “Türkiye’de üretilen solunum cihazları için talep edilen son ihraç izni süreci bugün tamamlanmıştır. Bu çerçevede 116 solunum cihazı yakında İspanya’ya ulaşacaktır. Desteklerinden dolayı sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız ve Sağlık Bakanımız başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz.”