Koronavirüs Hani Türkiye el koymuştu? 116 solunum cihazı İspanyaya gönderilecek
DÜNYA

Hani Türkiye el koymuştu? 116 solunum cihazı İspanya'ya gönderilecek

İspanya’nın sipariş ettiği 116 solunum cihazına Türkiye’nin el koyduğu iddiaları yalanlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Luca Arancha Laya’nın satın aldıkları solunum cihazlarının Türkiye’de tutulduğunu söylediği iddialarına ilişkin, “Bugün kendisiyle görüştüm. Yalan haberlerden dolayı büyük üzüntü duyduğunu, Türkiye’yle ilgili medyada çıkan iddiaları güçlü bir şekilde reddettiklerini söyledi. Canlı yayına çıkıp bunu düzelteceğini söylemişti, bu açıklamayı da yaptı. Türkiye’nin verdiği destek için de teşekkür etti” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye, İspanya ve İtalya'ya geçtiğimiz günlerde yardım eli uzatmıştı.
Türkiye, İspanya ve İtalya'ya geçtiğimiz günlerde yardım eli uzatmıştı.

Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla 116 solunum cihazının İspanya’ya ihracı için izin verdiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, ürünlerin önümüzdeki günlerde İspanya’ya gönderileceğini belirtti.

Türkiye daha önce de İspanya’ya yardım göndemişti.

ELÇİLİK DE YALANLADI

  • Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliği de İspanya’nın yardım talebine Türkiye’nin karşılık vererek, hibe ettiği sağlık malzemelerini 1 Nisan’da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçakla gönderdiğini hatırlatarak, maske ve tulum gibi sipariş edilen tıbbi malzemeler için de ihraç izinlerinin çıkarıldığını aktardı: “Türkiye’de üretilen solunum cihazları için talep edilen son ihraç izni süreci bugün tamamlanmıştır. Bu çerçevede 116 solunum cihazı yakında İspanya’ya ulaşacaktır. Desteklerinden dolayı sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız ve Sağlık Bakanımız başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz.”

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