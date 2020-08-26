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DÜNYA

Hindistan'da online mezuniyet: Diplomalar avatarlara verildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Hindistan'da birçok etkinlik iptal edildi. Milyonlarca öğrenci de mezuniyet törenine katılamadı. Hindistan Teknoloji Enstitüsü Bombay ise ilginç bir organizasyon planlayarak, öğrencileri bu mutluluktan mahrum bırakmamak için avatarlı tören düzenledi. Her öğrenci kendine özel olarak kişiselleştirilmiş avatarıyla diplomasını aldı.

Haber Merkezi Diğer
Hindistan'daki bir üniversitede diplomalar avatarlara verildi.
Hindistan'daki bir üniversitede diplomalar avatarlara verildi.

Koronavirüs neredeyse hayatın her alanını etkilemeye devam ederken, virüs, eğitim hayatını tamamlayan birçok kişinin ailesi ve sevdikleriyle mezuniyet törenine katılma şansından da mahrum kalmasına neden oldu. Ancak üniversite yetkilileri, öğrencilerinin mezuniyet mutluluğunu yaşamaları için farklı bir yol buldu. Hindistan Teknoloji Enstitüsü Bombay, tarafından düzenlenen sanal törende 2 bin öğrencinin avatarı, enstitü direktörü Subhasis Chaudhuri'nin avatarı tarafından diplomasını aldı.

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En buruk mezuniyet töreni: Öğrenciler evlerinde kep fırlattı
  • Hindistan hükümetinin Basın Enformasyon Bürosu (PIB) tarafından yapılan açıklamaya göre bu benzersiz kutlama, iki yerel televizyonun yanı sıra YouTube ve Facebook'ta da canlı olarak yayınlandı.

Öğrenciler sanal olarak kampüsü de gezdi

Yetkililer tarafından açıklamada, "Enstitü, öğrencilerin sağlığını riske atmadan ama aynı zamanda onları Hindistan'ın önde gelen mühendislik enstitüsünden mezun olma gururu ve başarı duygusundan mahrum bırakmadan böyle bir sanal gerçeklik mezuniyet törenini düzenlemenin en iyi yol olduğunu düşündü" ifadesine yer verildi. Ayrıca, öğrencilere sanal olarak kampüsü gezme imkanı da verildi.

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