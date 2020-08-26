Hindistan'da online mezuniyet: Diplomalar avatarlara verildi

Koronavirüs neredeyse hayatın her alanını etkilemeye devam ederken, virüs, eğitim hayatını tamamlayan birçok kişinin ailesi ve sevdikleriyle mezuniyet törenine katılma şansından da mahrum kalmasına neden oldu. Ancak üniversite yetkilileri, öğrencilerinin mezuniyet mutluluğunu yaşamaları için farklı bir yol buldu. Hindistan Teknoloji Enstitüsü Bombay, tarafından düzenlenen sanal törende 2 bin öğrencinin avatarı, enstitü direktörü Subhasis Chaudhuri'nin avatarı tarafından diplomasını aldı.

KORONAVİRÜS En buruk mezuniyet töreni: Öğrenciler evlerinde kep fırlattı

Hindistan hükümetinin Basın Enformasyon Bürosu (PIB) tarafından yapılan açıklamaya göre bu benzersiz kutlama, iki yerel televizyonun yanı sıra YouTube ve Facebook'ta da canlı olarak yayınlandı.

Öğrenciler sanal olarak kampüsü de gezdi

Yetkililer tarafından açıklamada, "Enstitü, öğrencilerin sağlığını riske atmadan ama aynı zamanda onları Hindistan'ın önde gelen mühendislik enstitüsünden mezun olma gururu ve başarı duygusundan mahrum bırakmadan böyle bir sanal gerçeklik mezuniyet törenini düzenlemenin en iyi yol olduğunu düşündü" ifadesine yer verildi. Ayrıca, öğrencilere sanal olarak kampüsü gezme imkanı da verildi.